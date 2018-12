Je hoeft de grens niet over om je een reiziger te voelen. NU.nl toert langs lokale trekpleisters met de reisgids in de hand. Wat moet je nu echt gezien en gedaan hebben in Nederland en waar beleef je onze geschiedenis? Aflevering 12: de Veluwe

De Veluwe in Gelderland strekt zich uit van Hattem tot Wageningen en kenmerkt zich door uitgestrekte bossen, vennen en wild.

Er zijn twee Nationale Parken te vinden en er is genoeg natuur om eindeloos te wandelen, te fietsen of te schaatsen.

Juist in deze tijd van het jaar zijn de landhuizen mooi versierd en zijn er talloze mogelijkheden om op te warmen bij een vuurkorf.

Buitenverblijf voor de Oranjes

Lang geleden kozen onder anderen de Oranjes de Veluwe uit voor hun buitenverblijf, vooral vanwege de hoeveelheid wild en de locatie.

"Stadhouder Willem III kocht Het Oude Loo aan als jachtslot, de ligging was gunstig", vertelt Marion Nieuwenhuizen van Paleis Het Loo. "De Veluwe was toen nog kaal, bijna onbewoond en met een overvloed aan wild. Willem III kon hier, ver weg van het drukke, formele Haagse hofleven, invloedrijke gasten ontvangen", aldus Nieuwenhuizen.

"Tenslotte heeft hij vanuit Het Loo zijn beroemde overtocht naar Engeland gemaakt. De voorbereidingen hiervoor vonden op de Veluwe plaats, in de politieke luwte."

Tot 1975 werd het paleis bewoond, daarna werd het in gebruik genomen als museum.

Jachtterrein voor de Kröller-Müllers

Niet alleen de Oranjes vielen voor het gebied. Ook het succesvolle zakenechtpaar Kröller-Müller wilde een eigen jachtterrein. "Het gebied dat nu het Nationale Park De Hoge Veluwe vormt, was vroeger eigendom van het echtpaar", legt Aylmer Graeler van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe uit.

"Zij kochten eind negentiende en begin twintigste eeuw verschillende landerijen aan. Ook lieten zij er een jachthuis bouwen, als buitenverblijf. In de jaren dertig raakte het echtpaar in financiële problemen en kwam het landgoed in eigendom van de stichting die nog steeds eigenaar is."

Het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft een grootte van zo'n 5.400 hectare en heeft drie ingangen: Hoenderloo, Schaarsbergen en Otterlo. Graeler: "Ik vind het zelf heerlijk om het bos op te zoeken en gewoon in de natuur te struinen. Of pak een van de Witte Fietsen voor een rondje door het park. Met name in de schemering kom je dan nog weleens dieren tegen."

Mocht dat laatste trouwens niet gelukt zijn na een bezoek aan het park: je kunt ook thuis wild spotten. "Onze wildcamera's maken maandelijks duizenden foto's van alle dieren in het park", vertelt Graeler. "Als bezoeker kun je die thuis bekijken en beoordelen. Dat is heel interessant om te doen. Je ziet herten ruzie maken of een vos die een plasje doet. En je helpt ons ermee: met alle data die dit project verzamelt, leren we onze dieren en hun gedrag steeds beter kennen."

Op de Veluwe kun je wilde dieren, zoals herten spotten. (Foto: Hollandse Hoogte)

Openbaar wandel- en fietsgebied om wild te spotten

Niet alleen op de voormalige jachtterreinen is er kans op een ontmoeting met een dier. Overal op de Veluwe liggen kronkelige wandel- en fietspaden waar het goed mogelijk is om wild te spotten. In de bossen bij Kootwijk bijvoorbeeld, of in Nationaal Park Veluwezoom bij Rheden. Wie het geluk heeft er met sneeuw te lopen, vindt in de ochtend tal van sporen op de weg. De hoeven van de reeën die kruislings oversteken bijvoorbeeld. Of de pootjes van de vos die netjes de randen van het fietspad lijken te volgen.

Zelf de Veluwe bezoeken deze winter? Drie mogelijkheden op een rij:

1 Loop het boswachterspad - Kootwijk

Dit boswachterspad van Staatsbosbeheer leent zich goed voor een lange winterwandeling door de oude eikenbossen rondom Kootwijk. In de bossen lopen edelherten en wilde zwijnen rond en is de klapekster goed zichtbaar.

Start: Parkeerplaats Grevenhout, Uddel

Lengte: 16 kilometer

Prijs: gratis

Meer informatie

2 Boek een rondleiding door Jachthuis Sint Hubertus - via Hoenderloo, Otterlo of Schaarsbergen

Leer meer over de rijke geschiedenis van het echtpaar Kröller-Müller en de bijzondere stijl van dit gesamtkunstwerk, waarin alles speciaal voor het echtpaar is ontworpen; tot aan de champagneglazen met wildtaferelen aan toe. Het jachthuis is ontworpen door de architect Hendrik Petrus Berlage en altijd in originele staat gebleven. In de kerstperiode is de dinertafel feestelijk gedekt met het originele servies.

Waar: Het Nationale Park de Hoge Veluwe

Duur: 45 minuten

Wanneer: dagelijks, diverse tijdstippen, reserveren is noodzakelijk

Prijs: 4 euro (exclusief entree voor het park)

Meer informatie

3 Schaats een rondje op de ijsbaan van het Winterpaleis - Apeldoorn

Paleis het Loo is op dit moment extra feestelijk met het Winterpaleis. Denk aan luxe gedekte tafels met kunstig gevouwen servetten, bloemschikkingen en koninklijke desserts. Omdat het paleis tot 2021 gesloten is vanwege een renovatie, vinden alle activiteiten plaats in de tuin en rondom het Stallenplein. Buiten op het plein ligt een ijsbaan waar je op kunt schaatsen.