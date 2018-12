Veel mensen grijpen de kerstvakantie aan om samen te komen met familie en iets leuks te doen. Er zijn ontzettend veel kerst- en winteractiviteiten. NU.nl gaat door het aanbod en selecteerde per regio een aantal unieke uitjes. Of je in de kerstvakantie nou wilt feesten of liever stilstaat bij de betekenis van Kerst; aan iedereen is gedacht.

Groningen

WinterWelVaart - Groningen

Aan de oude Groningse kades liggen meer dan twintig historische schepen die 's avonds de feestverlichting in hun masten ontsteken. In de kajuit en op het dek van de schepen kun je je onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma, terwijl je op de kade over de wintermarkt met alleen lokale producten struint. De geur van houtskool en kaneel, afkomstig van de winterbarbecue en de glühwein, verspreidt zich over de kades.

Waar: Lage en Kleine der Aa, Groningen

Wanneer: 21 tot en met 23 december

Prijs: gratis

Roald Dahl Festival - Groningen

Groningen staat in het teken van de schrijver die onder andere De GVR, Matilda en Sjakie en de Chocoladefabriek bedacht. In het filmtheater worden het hele weekend Roald Dahl-films getoond, en in de bibliotheek komt een dierenverzorger met zijn dieren vertellen over de fantastische vondsten van de natuur. Het hoogtepunt van het festival is de optocht van alle betoverende, griezelige en fantasierijke personages van Roald Dahl.

Waar: verschillende locaties in Groningen

Wanneer: 28 december tot en met 30 december

Prijs: 8 euro

Het Lauwersmeer: van Zout naar Zoet - Nationaal Park Lauwersmeer

Als je door Nationaal Park Lauwersmeer loopt, loop je op de vroegere zeebodem. Dat kun je nog zien aan de grond; die ligt bezaaid met stukjes schelpen. Tijdens deze wandeling van 4,5 kilometer loop je met een gids van Staatsbosbeheer mee. Die vertelt je alles over het ontstaan van het gebied. Aan de hand van de soorten dieren en planten die hier voorkomen, laat hij zien welke gebieden zoet en welke gebieden zout water nodig hebben.

Waar: startpunt activiteitencentrum De Bosschuur, De Rug 1, Lauwersoog

Wanneer: 30 december van 11.00 tot 13.15

Prijs: volwassenen 6 euro, kinderen 2 euro

Friesland

Zeehonden speuren - Terschelling

Met een strandbus rijd je vanaf het startpunt naar het Amelandergat. Onderweg vertelt de boswachter je alles over het leven van de zeehonden en hoe je ze het best kunt spotten in de Waddenzee. Eenmaal uit de bus is het nog een kwartiertje lopen naar de zandbanken waar de zeehonden graag liggen. Je krijgt een warme kop chocolademelk en een plank pondkoek, een Terschellingse lekkernij. Kinderen krijgen ook een paspoort waarin ze kunnen afstempelen welke dieren ze hebben gezien.

Waar: startpunt restaurant De Heeren van der Schelling, Oosterend 43, Terschelling-Oosterend

Wanneer: 26 december en 2 januari

Prijs: volwassenen 22,50 euro en kinderen 19 euro

Glazen Huis - Hindeloopen

De 3FM-dj's mogen de dagen van het Glazen Huis achter zich hebben gelaten, in Hindeloopen zetten ze de traditie graag nog even voort. Op 23 december presenteert Cees Anceaux de dag en is hij tevens de veilingmeester. Bezoekers kunnen verschillende prijzen winnen, zoals een volledig nieuwe cv-ketel plus installatie. Anceaux krijgt gezelschap van onder anderen Lody Franzen, de Zware Jongens, Bounty Hunters met Johannes Rypma en De Hûnekop, die live komen optreden. Als je trek krijgt, kun je een Friese hotdog halen bij tv-kok Reitse Spanninga. De volledige opbrengst van het Glazen Huis gaat naar Voedselbanken Nederland.

Waar: Havenkade, Hindeloopen

Wanneer: 23 december vanaf 11.30

Prijs: gratis

Santa Run - Leeuwarden

Vlak voor kerst rent er een legioen kerstmannen door de binnenstad van Leeuwarden. Het zijn de deelnemers van de Santa Run die 2,5 kilometer hardlopen. Deze loop draait niet om snelheid of om competitie, maar om plezier en inzet voor het goede doel: een stichting die vakanties organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Langs het parcours zijn er optredens en na afloop is er een afterparty in de Harmonie.

Waar: start op het Wilhelminaplein, Leeuwarden

Wanneer: 22 december om 13:30

Prijs: volwassenen 12,50 euro, kinderen 8,50 euro

Verlichte Boerderijenroute - Het Bildt

Het Bildt is een van de oudste Nederlandse polders en telt vele karakteristieke boerderijen. Tijdens de Verlichte Boerderijenroute baden deze hoeves allemaal in een intens licht, waardoor ze lijken te zweven in de duisternis. Bij aanvang van de route krijg je een plattegrond met de route en achtergrondinformatie over de gebouwen. Na afloop is er een nazit in Restaurant De Molen in Vrouwenparochie. Op 29 december is de route alleen toegankelijk voor vrachtwagens, die de chauffeurs overigens uitgebreid met lampjes behangen.

Waar: startpunt Nieuwebildtzijl

Wanneer: 27 december tot en met 29 december tussen 19.00 en 20.30

Prijs: gratis

Drenthe

Pixi: Pad van Flonkeringen - Boomkroonpad

In de wintermaanden, als het weer vroeg donker wordt, ontwaakt in de Drentse bossen het digitale organisme Pixi. Aan jou de taak om met je lantaarn in de nachtelijke stilte de kleine lichtpulsjes te volgen. Het lichtkunstwerk is geïnspireerd door patronen in de natuur; de groepsintelligentie van een zwerm spreeuwen of vuurvliegjes. Op drie locaties komen de lichtjes samen en licht het bos fonkelend op.

Waar: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, Drouwen

Wanneer: 19, 22 en 26 december

Prijs: 14,50 voor volwassenen, 12,50 voor kinderen

WILDnights - Emmen

In de kerstvakantie dompelt WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 's avonds onder in een mysterieus licht; het zijn de lichtshows, illusies, projecties en knisperende kampvuren van WILDnights, het speciale winterevenement van het attractiepark. Er is een speciale route uitgezet in de jungle, de savanne, het poolgebied en het kinderspeelparadijs, en er wordt gezorgd voor sfeervolle muziek en winterse hapjes en drankjes.

Waar: Wildlands Adventure Zoo, Raadhuisplein 99, Emmen

Wanneer: 22 december tot en met 6 januari

Prijs: vanaf 13,50 euro

Herderstocht Balloo

Op kerstavond kun je deelnemen aan de Herderstocht, een wandeling van 2,5 kilometer over het nachtelijke, verlichte Balloërveld. Tijdens de route wordt het kerstverhaal verteld. Dat begint al bij het inschrijven; dat moet bij twee Romeinse soldaten bij de schaapskooi in Balloo. Dit symboliseert de volkstelling in de tijd van keizer Augustus. Daarna volg je een route aan de hand van lichtjes. Onderweg krijg je van herders, wijzen, een herbergier en de evangelist Lucas het volgende deel van het verhaal. De tocht eindigt bij een gammele stal, waar Jozef en Maria met hun pasgeboren kind rusten.

Waar: schaapskooi Balloërveld, Crabbeweg 2, Balloo

Wanneer: 24 december van 17.00 tot 22.00

Prijs: 3 euro per persoon

