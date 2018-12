Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de dramafilm Wildelife met Jake Gyllenhaal en de romantische comedy Second Act met Jennifer Lopez.

Mary Poppins Returns - musical

Het verhaal van Mary Poppins Returns speelt zich 25 jaar na afloop van de originele film uit 1964 af. Als de Banks-familie een tragische gebeurtenis meemaakt schiet Mary Poppins opnieuw te hulp om de magie en het plezier terug in hun leven te brengen.

Genre: musical

Regisseur: Rob Marshall

Cast: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Meryl Streep, Julie Walters

Kijkwijzer: 6+

Draaitijden, locaties en tickets

Wildlife - drama

Het is de jaren zestig. Jerry is getrouwd met Jeanette en heeft samen met haar een veertienjarige zoon. Wanneer Jerry bij de golfbaan ontslagen wordt, besluit hij zich aan te sluiten bij de brandweer die over de Canadese grens een grote bosbrand bestrijdt. Met alle gevolgen van dien. Zoon Joe wordt noodgedwongen de heer des huizes en ziet hoe zijn moeder in een affaire met een oudere man belandt.

Genre: drama

Regisseur: Paul Dano

Cast: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

Kijkwijzer: 9+

Draaitijden, locaties en tickets

Second Act - romantiek

Maya werkt hard bij haar lokale supermarkt en aast op de functie van filiaalmanager. Er is alleen een probleem: ze heeft geen diploma. Wanneer de positie aan haar neus voorbijgaat, besluit ze naar een andere baan te zoeken. Per vergissing solliciteert ze voor een topfunctie bij een multinational. Ze krijgt de baan, maar niemand weet wie ze daadwerkelijk is. Kan ze bewijzen dat ervaring belangrijker is dan een diploma?

Genre: romantiek, comedy

Regisseur: Peter Segal

Cast: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

Spider-Man: Into the Spider-Verse - animatie

Miles Morales is een tiener uit Brooklyn en een grote fan van Spider-man. Wanneer hij tijdens het spuiten van graffiti door een spin gebeten wordt, ontwikkelt hij speciale krachten. Als hij ook nog eens in een andere dimensie belandt, is het leven van Miles niet meer hetzelfde. Hij ontmoet de echte Spider-Man en nog een aantal anderen, die hem leren zijn 'eigen spider-man' te zijn.

Genre: animatie

Regisseur: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Cast: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Kijkwijzer: 6+

Draaitijden, locaties en tickets

Bumblebee - actie

Het is 1987 en de gele kever en Transformer Bumblebee houdt zich schuil in een Californisch autokerkhof. De avontuurlijke tiener Charlie vindt de beschadigde gele kever en besluit hem op te knappen. Al gauw blijkt Bumblebee geen gewone auto te zijn. Charlie neemt hem in bescherming.

Genre: actie, avontuur

Regisseur: Travis Knight

Cast: Hailee Steinfeld, John Cena, Abby Quinn

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Colette - drama

Colette is een plattelandsmeisje van rond het jaar 1900. Ze trouwt met een beroemde, maar arme schrijver Henri Gauthier-Villars, die haar voorstelt aan de Parijse high society. Verveeld met haar nieuwe leven schrijft ze dagboeken vol met haar seksuele fantasieën, die na ontdekking door Willy worden gepubliceerd onder zijn naam. De verhalen blijken een hit en Colette en Willy groeien uit tot een superkoppel. Tot Willy Colette verraadt en zij haar eigen leven wil. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Genre: drama, biografisch

Regisseur: Wash Westmoreland

Cast: Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Dominic West

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

This Magnificent Cake! - animatie

Aan het eind van de negentiende eeuw hebben een getroebleerde koning, een pygmee van middelbare leeftijd die in een luxe hotel werkt, een mislukte zakenman op expeditie, een verdwaalde portier en een jonge deserteur allemaal een probleem. Dit pakken zij ieder op een andere manier aan.

Genre: animatie

Regisseur: Emma de Swaef

Cast: Jan Decleir (Stem), Sebastien Dewaele (Stem)

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 20 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

