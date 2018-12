Begin deze maand werd aangekondigd dat het Tikibad in Duinrell op 16 december exclusief opengaat voor naaktrecreanten. Ondanks dat dit evenement al jarenlang georganiseerd wordt, gingen de nieuwsmedia deze keer met de aankondiging aan de haal. Waarom haalt het nu ineens het nieuws?

Op 4 december berichtten onder andere RTL Nieuws, Shownieuws, Metro, Indebuurt en het AD over de naaktzwemdag in het Tikibad. Via Facebook stroomden duizenden reacties op deze berichten binnen. Veel verbaasde reacties, mensen die grapten over naakt van de glijbaan gaan en een enkeling die het vies vond.

Dit terwijl 2 miljoen Nederlanders een deel van hun vrije tijd naakt doorbrengen. Dit blijkt uit cijfers van de Naturisten Federatie Nederland (NFN Open en Bloot), de organisatie die zich inzet voor naaktrecreatie in Nederland. Naaktrecreanten is een overkoepelende term voor mensen die af en toe graag naakt in hun tuin zonnen tot mensen die op vakantie gaan naar naturistencampings.

Tiende naaktzwemdag in Tikibad

"Voor ons is de naaktzwemdag in het Tikibad niets nieuws, we organiseren dit nu al voor het tiende jaar", zegt een woordvoerder van de NFN. Over de media-aandacht zegt ze: "Ik vind het zelf niet zo interessant, want we hebben wel meer te vertellen dan alleen over het Tikibad."

Volgens haar is er wel vaker veel media-aandacht voor evenementen van de NFN, zoals de Nationale Toplessdag en de naakte Nieuwjaarsduik.

Wel komt de media-aandacht voor de naaktzwemdag en andere evenementen van de NFN in een tijd waarin er anders over bloot wordt gedacht. Uit een onderzoek van EenVandaag dat afgelopen zomer verscheen, bleek dat 49 procent van de jonge vrouwen niet topless wil zonnen in het openbaar, zoals op het strand.

Ook in de doucheruimtes van sportclubs blijft de boxershort veel vaker aan. Zo vertelde Ajax-middenvelder Frenkie de Jong in een item van Radio 538 vorig jaar dat iedereen bij Ajax in ondergoed doucht.

Bang om op internet te belanden

De vrouwen uit het onderzoek zeggen voornamelijk bang te zijn om bekenden tegen te komen, of dat er foto's en video's van ze worden gemaakt die op internet belanden. Bij de naaktzwemdag van het Tikibad is hiervan geen sprake: de organisatie zorgt ervoor dat er geen enkele smartphone of camera in de buurt van het zwembad komt.

Trendwatchers Mebel Nummerdor en Jeanneke Scholtens schreven een boek over de toekomst van seksualiteit, liefde en hoe mensen hun lichaam zien. Ook zij wijzen de alomtegenwoordigheid van de smartphone aan als oorzaak van de angst voor het ontkleden. "Het vraagt om een groter bewustzijn, want wie weet wanneer en waar dat soort beelden weer opduikt", schrijven ze in het boek.

Daar trekken de achthonderd verwachte naaktrecreanten in het Tikibad zich weinig van aan. Die vinden het vooral een leuk dagje uit. Een bezoeker reageert onder het Facebookevenement van vorig jaar met: "Altijd de moeite waard om van België helemaal tot daar te rijden."

Lig jij ook wel eens naakt op het strand of in de tuin? Of vind je dat juist helemaal niet prettig? Vertel het hieronder in de reacties.