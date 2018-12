Er worden volop bijzondere evenementen georganiseerd in Nederland. De redactie van NU.nl bekijkt elke week het aanbod en selecteert écht markante uitjes voor de Uitagenda. Onderstaande uitjes zijn een greep uit het aanbod van dit weekend.

Surfin' Santa's – Scheveningen

Tijdens Surfin' Santas trotseren meer dan honderd kerstmannen het ijskoude zeewater in Scheveningen. Het surfevenement is vorig jaar ontstaan uit een poging om het wereldrecord van 320 surfende kerstmannen te verbreken. Om 14:00 uur doen de Santa's een gezamenlijke opwarming, waarna ze de golven bestormen. De kerstman die het langst overeind blijft, wint een prijs. Toeschouwers kunnen zich op het strand warmen aan een glas glühwein en aan de muziek van de DJ. Meedoen is gratis, zolang je kunt surfen en verkleed komt als de winterse kindervriend.

Waar: Strandweg 3b, Scheveningen

Wanneer: 15 december, aanvang 12:00

Prijs: gratis deelname

Winterbierfestival – Middelburg

Het plein rond de Graanbeurs staat vol verwarmde feesttenten in kerstsferen waar beginnende en gevestigde brouwers exclusieve bieren schenken. De bieren komen uit Engeland, België en Nederland. Om de innerlijke mens verder te verwennen kunnen bezoekers in de Streetfood-tent een rokerige hamburger, kipsaté of portie spareribs van de winterbarbeque halen. Bij de toegangsprijs zijn drie munten inbegrepen.

Waar: Graanbeurs, Damplein, Middelburg

Wanneer: 14 en 15 december

Prijs: 20 euro toegang

Sprookjesstad Zutphen

Om precies 12.00 uur wordt met een kanonschot Sprookjesstad Zuthpen ingeluid. Zondag verandert de historische Hanzestad in een levend sprookjesboek. Op het Basseroord spelen live action role players een veldslag na. Er zijn theatervoorstellingen over Sneeuwitje, Doornroosje en Joris en de Draak. In café De Spaan maakt de Nederlands kampioen houtsnijden een figuur van Pinokkio. De dag wordt afgesloten met een heus sprookjesbal.

Waar: binnenstad Zuthpen

Wanneer: 16 december van 12:00 tot 17:00

Prijs: gratis

Charles Dickens Markt - Leeuwarden

Als onderdeel van het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden worden dit weekend de Charles Dickens Dagen gehouden. De oude binnenstad verandert in een 19e-eeuws decor voor de beroemde personages van Dickens, zoals Oliver Twist, David Copperfield en Ebeneezer Scrooge. De nostalgie wordt verder aangewakkerd door korenzang, straattheater en een kerstmarkt. Met honderdvijftig kramen en drie horecapleinen is deze de grootste van Noord-Nederland.

Waar: binnenstad Leeuwarden

Wanneer: 15 en 16 december

Prijs: gratis

Lichtjesparade Lelystad

Lelystad licht op in alle kleuren tijdens de lichtjesparade: een optocht van verlichte muziekwagens met acteurs en dansers verkleed als kerstbomen, gemberkoekmannetjes en pakjes. Om bij te dragen aan het lichtfeest worden er kerstmutsen met lampjes uitgedeeld. Lelystadse scholen, verenigingen en bedrijven doen mee aan de parade om saamhorigheid uit te dragen met de kerstdagen.