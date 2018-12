In veel grote steden in Nederland staan de komende tijd kerstcircussen. Sinds het verbod op wilde dieren inging in 2015 zien de circussen er anders uit. Wat is een kerstcircus en hoe zien circussen er anno 2018 uit?

Diverse steden, waaronder Apeldoorn, Rotterdam en Den Haag, hebben in de kerstperiode een circus. De meeste daarvan bestaan uit verschillende losse acts die zijn samengebracht door een evenementenbureau en zijn overgoten met een kerstsausje. De kerstsfeer zit 'm vooral in de decoraties en niet in de acts, vertelt een woordvoerder van de organisator van Groot Kerstcircus Den Haag. "Bezoekers komen vooral voor gezelligheid tijdens de kerstperiode."

"De behoefte aan evenementen die gekoppeld zijn aan tradities of de tijd van het jaar neemt toe", vertelt Martijn Mulder, hoofddocent Leisure Management aan de Hogeschool Rotterdam. "Mensen hebben meer behoefte aan een bepaalde betekenis en tradities. In de periode rond Kerst zijn er activiteiten die veelal niet meer vanuit een geloof plaatsvinden, maar wel de symboliek eromheen. Vaak wordt het ook gecommercialiseerd, het kerstcircus is hier een mooi voorbeeld van."

Geen olifant op een bal meer

Van illusionisten en acrobaten tot acts met honden en motors; circussen zien er sinds 2015, toen het verbod op wilde dieren bij circussen inging, anders uit. Er mogen nog wel paarden, honden en andere dieren optreden, maar een olifant op een bal zul je in Nederland nooit meer zien. Ook het Groot Kerstcircus in Den Haag werkte eerst met met meerdere dieren, maar nu alleen nog met honden en duiven. "Er zijn wel bezoekers die het jammer vinden dat er geen dieren meer in het circus zijn. Anderen zijn juist blij", aldus de woordvoerder.

Het Haagse circus vindt het zelf wel jammer dat mensen direct negatief denken over dieren in het circus, maar begrijpt ook dat de dieren rechten hebben. "We zijn weleens in aanraking geweest met dierenactivisten. Maar bij ons werd altijd goed voor de dieren gezorgd. We hebben nooit moeite met het verbod gehad en zijn ons blijven focussen op andere acts", vertelt de woordvoerder.

'Verplicht op zoek naar andere vormen'

Patty Boltini, weduwe van de bekende circusbaas Toni Boltini, verhuurt complete circussen - tenten, losse acts en dieren - en dat loopt momenteel goed. "De economische crisis en alle failliete circussen deden het begrip circus niet goed, maar nu bloeit het weer wat meer op." Ook de kerstcircussen lopen volgens haar fantastisch. "Wel jammer dat daar geen wilde dieren bij zijn. Ik vind dat die erbij horen. Nu is het meer theater. "

Cijfers die de aantrekkende 'circusmarkt' bevestigen zijn er niet. Wel is de vrijetijdssector door de economische groei over de breedte flink gegroeid, vertelt Mulder. "Er wordt veel meer naar bioscopen en evenementen gegaan. Of dit ook zo is bij circussen, is naar ik weet niet bekend, maar dat zou wel in lijn zijn met de rest. Ik kan me wel voorstellen dat kerstcircussen wel populair zijn en de 'normale' circussen minder. Het is goed mogelijk dat áls mensen voor een circus kiezen, ze het dan met Kerst doen."

Circussen kunnen niet meer hetzelfde blijven doen als ze altijd deden, zegt Mulder. "Ze moeten verplicht op zoek naar andere vormen, ze moeten vernieuwen. Door het verbod op wilde dieren, maar ook doordat de consument wat anders wil. Het oude circusmodel vol met dieren is niet meer houdbaar."

Ook benieuwd naar hoe circussen er tegenwoordig uitzien? Een overzicht van de aankomende kerstcircussen.

Groot Kerstcircus - Lammermarkt, Leiden

Op de Lammermarkt in Leiden staat een verwarmde circustent met een "bonte kerstsfeer". Er zijn internationale shows met clowns, balancerende artiesten en een komische act met een hond. Het circus wordt georganiseerd door de zoon de bekende circusman Sjef Mullens.

Waar: Lammermarkt, Leiden

Wanneer: 21 tot 30 december

Prijs: 25,00 tot 35,00 euro

Meer informatie

Groot Kerstcircus - Malieveld, Den Haag

De twintigste editie van het kerstcircus in Den Haag is in Las Vegas-stijl. De Amerikaanse trucks op het terrein worden gecombineerd met kerstbomen en clowns. Daarnaast zijn er nagelbijtende acts, zoals een rad des doods, waarin acrobaten op een ronddraaiend rad rondlopen. Voor het eerst is er een illusionist bij het circus.

Waar: Malieveld, Den Haag

Wanneer: 22 december tot 6 januari

Prijs: 20,50 voor volwassenen, 16,50 voor kinderen

Meer informatie

Wintercircus - Apeldoorn

Het wintercircus in Apeldoorn is in samenwerking met circus Louis Knie Junior en vindt plaats in hun tent. Er is een paardencarrousel met zestien paarden, trapezes, katten en fietsende acrobaten op dunne staalkabels. Het is de 25e editie van het circus.

Waar: Circus Louis Knie Junior, Apeldoorn

Wanneer: 24 tot 30 december

Prijs: 17,00 tot 35,00 euro

Meer informatie

Er zijn ook diverse kerstcircussen binnen, zoals in theater Carré in Amsterdam, Ahoy in Rotterdam en het Parktheater in Eindhoven.

Oproep Wat vind jij van het (kerst)circus en van het verbod op wilde dieren? Laat een reactie achter onder het artikel.

