Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van een wijnfestival op het Janskerkhof tot kerstmarkten en huiskameroptredens tijdens Knus Utrecht. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Kerstweekender - Filmcafé

Tijdens de kerstsweekender loopt het Filmcafé in Zuilen over van de activiteiten. Vrijdag kun je er de hele nacht discosjoelen en is er een feestje met twee dj's. Op zaterdag zijn er een koopjesmarkt en een kerstbingo met karaoke. De opbrengst gaat naar de voedselbank. Zondag is er een The Lord of the Rings-marathon die je gratis kunt bezoeken.

Waar: Filmcafé, Zuilen

Wanneer: het hele weekend

Prijs: gratis entree

Fonteyn Wijnfestival - Janskerkhof

Meer dan tachtig soorten wijnen van over de hele wereld zijn dit weekend te proeven op het Janskerkhof. Naast drinken uit een proefglaasje, zijn er een speciale Wijn Wereldreis en een Port & Dessertwijn Proeverij. Er zijn allerlei bijpassende hapjes verkrijgbaar bij mobiele keukens. Elke dag is er live muziek van jazzbands en dj's uit Utrecht. Zondagmiddag is er een programma voor kinderen.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: het hele weekend

Prijs: entree 19,50 euro

Groot Dictee - Centrale Bibliotheek

Een avond vol woorden, spelling en taalstrijd: Utrecht heeft een eigen Groot Dictee, geschreven door schrijver Tom Hofland. Hij leest dit dictee vrijdagavond tijdens de wedstrijd voor. Het wordt gepresenteerd door spokenwordartiest Babs Gons. De prijs is een wisselbeker en een boekenbon van 100 euro.

Waar: Centrale Bibliotheek

Wanneer: 14 december

Prijs: 7,50 voor leden, 10 euro voor niet-leden

Knus Utrecht - hele binnenstad

De hele binnenstad staat bol van winterse activiteiten tijdens Knus Utrecht. Er zijn zeven winterse markten, optredens in huiskamers, straattheater, overal vuurkorven en liters warme chocolademelk. Op de Neude staat een zweefmolen, Circus SNOR heeft een open piste op het Janskerkhof en er is een Antikoudevoetendisco bij The Bakery op de Neude.

Waar: hele binnenstad

Wanneer: het hele weekend

Prijs: gratis toegang

Opening WerkspoorAteliers - Nijverheidsweg 16C

Op Nijverheidsweg 16C wordt sinds driekwart jaar gebroed en gewerkt door creatievelingen. Vrijdag worden de ateliers van de kunstenaars officieel geopend. Maak kennis met ontwerpers, fotografen, muzikanten en illustrators. Er wordt om 17.00 uur een rondleiding georganiseerd, met aansluitend een maaltijd, borrel en feest.

Waar: Nijverheidsweg 16C

Wanneer: 14 december

Prijs: gratis toegang

