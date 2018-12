Rondslenteren op een kerstmarkt of kijken naar de glaskunst van Chihuly in het Groninger Museum. In Groningen is dit weekend van alles te doen.

Kerstmarkt in Helpman

De kerstmarkt van Helpman is inmiddels een begrip. Ook dit jaar wordt de speeltuin omgetoverd tot kerstmarkt. Zowel in de tuin als in het gebouw van Buurtcentrum De Helpen staan allerlei kraampjes waar cadeau's voor onder de kerstboom te koop zijn. Maar ook lekkernijen, zangkoortjes en vuurkorven ontbreken niet op deze drukbezochte markt.

Wanneer: vrijdag

Waar: Helpman

Prijs: gratis

Kerstmarkt Martinikerk

Alles wordt zaterdag uit de kast getrokken om de Martinikerk om te toveren tot een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. Er zijn veel verschillende kraampjes, met leuke hebbedingetjes, lekkernijen en cadeautjes. Ook warme glühwein ontbreekt niet.

Wanneer: zaterdag

Waar: Martinikerk

Prijs: 2 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar

Langste gourmettafel van Nederland

Op de Vismarkt wordt zondag de langste gourmettafel van Nederland ingericht. Maar liefst 400 mensen kunnen aanschuiven om te genieten van vlees, vis of vegetarische lekkernijen. Het gaat om een initiatief van Albert Heijn.

Wanneer: zondag

Waar: Vismarkt

Prijs: onbekend

Chihuly in Groninger Museum

In het Groninger Museum zijn de sensationele creaties van de wereldberoemde Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly (1941) te zien. Het is de grootste museale expositie van Chihuly in Europa in de afgelopen 20 jaar. Opgebouwd uit 16 installaties, zowel binnen als buiten het museum, biedt het een compleet overzicht van alle hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar.