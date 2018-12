Jozef, Maria en Jezus in een kribbe: het kerstverhaal is eeuwenoud en wordt op veel verschillende manieren verteld. Zo zijn er levende kerststallen, waar het verhaal wordt uitgebeeld, nagespeeld en gezongen. Een overzicht van bijzondere edities in Nederland.

Bos - Enter

In dit Enterse bos stap je letterlijk in het kerstverhaal, met een start in Bethlehem. Je volgt het verhaal door een tocht te lopen. Er is een open veld waar de herders bij een kampvuur de wacht houden. Bij een bedoeïenentent kunnen kinderen broodjes roosteren. De tocht eindigt bij de stal met een ster erboven, waar het kerstkind in de kribbe ligt.

Waar: bos bij Jagersweg, Enter

Wanneer: 25 en 26 december

Prijs: 1,50 euro

Kerktoren - Noordwijk

Op elke etage van de toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk wordt een deel van het kerstverhaal uitgebeeld. Met groepen van vijftien personen beklim je de toren onder leiding van een herder. In de torenspits zijn uiteindelijk Jozef, Maria en Jezus te vinden. Er is ook een engelenkoor en er is harpmuziek te horen.

Waar: Oude Jeroenskerk, Noordwijk

Wanneer: 15 december

Prijs: volwassenen 4,00 euro, kinderen 2,50 euro (opbrengst voor de Voedselbank)

Schaapskooi - Haaksbergen

De levende kerststal in Haaksbergen is in een schaapskooi te vinden. Bezoekers kunnen een wandelroute langs kerstfiguren maken. Het kerstverhaal wordt op verschillende tijden opgevoerd. Bij de schaapskooi zijn ook een kleine kerstmarkt, vuurkorven en muziek. Kinderen kunnen broodjes roosteren boven het vuur.

Waar: schaapskooi, Haaksbergen

Wanneer: 23 december

Prijs: gratis

Landgoed Beerschoten - De Bilt

Deze kerststal in het bos wordt gecombineerd met een speurtocht. Een oude boshut is veranderd in een kerststal met schapen. Bezoekers kunnen een ritje maken in een koets, poffertjes bakken en glühwein of chocolademelk drinken. Er worden ook extra wandelexcursies georganiseerd.

Waar: Landgoed Beerschoten, De Bilt

Wanneer: 25 en 26 december

Prijs: vrijwillige bijdrage

Sint-Janskathedraal - Den Bosch

Dit is geen levende kersstal, maar wel een met levensechte poppen. De poppen nemen je stapsgewijs mee langs het kerstverhaal. Het thema is dit jaar Naastenliefde. Daarom zijn er veel taferelen met liefdadigheid te zien, zoals het voeden van hongerigen.

Waar: Sint-Janskathedraal, Den Bosch

Wanneer: 9 december tot 3 februari

Prijs: gratis

