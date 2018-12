Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Rotterdam. Een wereldberoemd dansgezelschap komt voor het eerst naar het Luxor, auto’s van honderd jaar oud rijden door de stad en ruimtehond Laika wordt geëerd met een festival.

Nederlands Dans Theater – Luxor Theater

Het Nederlands Dans Theater (NDT) komt zaterdag voor het eerst naar het nieuwe Luxor Theater. Het gezelschap presenteert drie balletten gechoreografeerd door verschillende makers. Een uur voor de aanvang wordt er een inleiding op de voorstelling gegeven, deze is gratis te bezichtigen. Sinds haar oprichting in 1959 won het NDT al ruim honderd prijzen.

Waar: Luxor Theater, Posthumalaan 1

Wanneer: 14 december, aanvang 20:00

Prijs: vanaf 25 euro

Psyche de Laika festival – the Performance Bar

Dit psychedelische kunstfestival wordt eens in de vijf jaar gehouden om Laika te eren, de eerste hond in de ruimte. De vrijdag staat in het teken van de hypnotiserende kunststroom dadaïsme en op zaterdag is er een rave met trancemuziek en bodypainting met fluorescerende verf. De organisatie hoopt dat de bezoekers hun bewustzijn op het festival naar een hoger niveau kunnen tillen.

Waar: the Performance Bar, Boomgaardstraat 69

Wanneer: 14 en 15 december

Prijs: 5 euro voor een dagkaart

100 Miles of Rotterdam - SS Rotterdam

De 100 Mijl is een race met preoorlogse auto’s. De oudste deelnemende wagen komt uit 1907 en de nieuwste uit 1939. Vanaf half zes ’s avonds begeven alle auto’s zich naar hun startposities bij de SS Rotterdam. Vanaf daar racen ze naar vier checkpoints in Zuid-Holland, waar ze ook een test moeten uitvoeren.

Waar: SS Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25

Wanneer: 15 december om 17:30

Prijs: gratis

Vintage Kilo Sale – Van Nelle Fabriek

Bij een vintage per kilo sale koop je geen kleren per stuk, maar per kilo. Schep je emmer vol kleding, schoenen, tassen en accessoires en tik aan de kassa 15 euro per kilo af. De Vintage Kilo Sale van VinoKilo richt zich specifiek op kleding uit de jaren zestig tot de jaren nul. Als je een pauze wilt nemen van het neuzen tussen de stapels kleding kun je een glas wijn en wat te snacken bestellen.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: 15 december van 11:00 tot 18:00

Prijs: 2 euro

Sonya Dias: Het verhaal van mijn moeder – Theater Zuidplein

Presentator en spreker Sonya Dias vertelt het verhaal van haar Kaapverdische moeder, die op zestienjarige leeftijd het land verlaat om een betere toekomst in het voor haar onbekende Europa op te bouwen. Uiteindelijk belandt ze in Rotterdam, een stad vol uitdagingen. De verhalenvertelkunst is een oude traditie uit Kaapverdië die door Dias in het Zuidtheater nieuw leven wordt ingeblazen. Met zang, dans, theater en muziek verhaalt zij over haar moeder.