Een stapavond hoeft niet langer te betekenen dat je de volgende dag mottig en met een bonkend hoofd in je bed ligt. Op veel plekken in Nederland is het vroege feestje in opmars: een clubavond die om acht uur begint en om middernacht eindigt. Waarom groeit deze behoefte?

In 2018 werden er zeker 42 evenementen via Facebook aangekondigd die specifiek als vroege clubavond werden aangeprezen. Het concept vindt zijn oorsprong in Amsterdam, met de feestjes van Frits (18.00–00.00) en Seven11 (19.00–00.00), maar waaide al snel over naar andere steden.

Zo vindt op 21 december in Tilburg de eerste editie van Vroeg Pieken plaats, georganiseerd door Goedele Smeulders met twee van haar vriendinnen. "We dachten: waarom kun je pas zo laat stappen? Ik hoef niet tot twaalf uur 's nachts thuis te zitten en dan pas de stad in te gaan."

Late feestjes zijn een ongeschreven regel

Melvin Bruhn organiseert met de Microclub vroege housefeesten door het hele land. Hij stoort zich aan het magere aanbod voor late twintigers en vroege dertigers die wel naar de club willen, maar niet hun hele weekend kwijt willen zijn aan een kater. "Het is een soort ongeschreven regel dat het nachtleven zo laat begint. Er is behoefte aan een tegengeluid", zegt hij.

Ramon de Lima, projectleider bij Stichting Nachtburgemeester Amsterdam, bevestigt dat er in de stad niet veel te doen is voor vroege feestgangers. Kroegen en café's zijn al wel open, maar vroege clubbers staan vaak voor een dichte deur. "Je wordt nu bijna gedwongen om om elf uur 's avonds de deur uit te gaan en je gaat vaak door tot vier, vijf, zes uur 's ochtends."

Laat op stap nog altijd gebruikelijker

De Lima plaatst wel de kanttekening dat de groep feestgangers die vroeg op stap wil verhoudingsgewijs veel kleiner is dan de groep mensen die op de gebruikelijke tijden uitgaan.

De feesten van de Microclub trekken doorgaans zo'n tweehonderd bezoekers per evenement, de kaartverkoop van Vroeg Pieken zit nu op vergelijkbare bezoekersaantallen. De grote zaal van Paradiso, die plaats biedt aan zo'n vijftienhonderd man, zou je er dus nog niet vol mee krijgen. "Het kan zijn, maar daar moet ik heel voorzichtig in zijn, dat het imago van een vroeg feest niet heel erg aantrekkelijk is", zegt De Lima.

Desondanks passen de vroege nachtclubs wel degelijk in een trend, vindt foodtrendwatcher Marjan Ippel. Zij stelt dat mensen steeds flexibeler leven en niet meer tot gezette tijden willen wachten voor ze aan een bepaalde activiteit beginnen.

Mensen willen eigen tijd indelen

"Steeds minder mensen in Amsterdam leven volgens het klassieke negen-tot-vijfpatroon. Er zijn meer een- en tweepersoonshuishoudens, minder grote gezinnen en werktijden worden vaker zelf ingedeeld. Waarom zou de nacht het alleenrecht hebben op feesten?", zegt ze in Het Parool.

De Lima stelt dat mensen daarnaast bewuster bezig zijn met een gezonde levensstijl, en daar hoort ook het nachtleven bij. "Jongeren willen niet meer het hele weekend na een stapavond kwijt zijn, maar de rest van de tijd ook fris blijven."

Wellicht speelt dit onbewust mee, maar een gezonde levensstijl is niet het voornaamste doel van de vroege nachtclubs. Bruhn: "Ik wil dat mensen echt komen voor het clubgevoel, dat ze de wereld vergeten en lekker dansen", zegt hij.

Bij Vroeg Pieken zijn inmiddels twee van de vier soorten kaarten uitverkocht en moesten de organisatoren uiteindelijk een grotere locatie regelen. "We willen een dansavond creëren met hitjes, waarna bezoekers voldaan en op tijd naar bed kunnen."

Zou jij interesse in een vroege clubavond? Of vindt je het hoe later, hoe leuker in de stad? Laat het weten in de reacties.