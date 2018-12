Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met onder anderen Mariah Carey, BLØF en Altin Gün.

Mariah Carey - Ziggo Dome

Kerstkoningin Mariah Carey komt naar de Ziggo Dome met haar All I Want For Christmas Is You-tour. Tijdens het concert komen zowel haar kerst- als reguliere hits voorbij, zoals Hero, One Sweet Day en natuurlijk de megahit All I Want For Christmas Is You. Wie vast in de kerstsfeer wil komen heeft geluk; er zijn nog kaarten.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 13 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 46,20 euro

Meer informatie

BLØF - Ahoy

Bijna twintig jaar geleden stond BLØF voor het eerst in Ahoy, toen in het decor van Vrienden van Amstel. Die show, met onder meer Liefs uit London, markeerde het startpunt van hun carrière. Hits als Omarm Me, Harder Dan Ik Hebben Kan en Zo Stil volgden. Nu keert de Zeeuwse band terug naar Ahoy, bewapend met nummer 1-hit Zoutelande. Het voorprogramma wordt verzorgd door Bazart.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 14 en 15 december

Prijs: vanaf 47,95 euro

​Meer informatie

Jan Smit - MartiniPlaza

Met zijn nieuwe album Met Andere Woorden duikt Jan Smit voor het eerst in vier jaar de theaterzalen in. De Volendamse zanger is bekend van nummers als Als De Morgen Is Gekomen, Als De Nacht Verdwijnt en Als Je Lacht. Na zijn tours met KLUBBB3, de Elfstedentour en de Arena-concerten met De Toppers keert Smit met zijn Met Andere Woorden-tour terug naar zijn eigen muziek.

Waar: Martiniplaza, Groningen

Wanneer: 14 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 34,50 euro

Meer informatie

The Dawn Brothers - Bitterzoet

Rotterdamse band The Dawn Brothers bestaat uit een groep twintigers, maar live spelen de mannen met de ziel van oude rock-'n-rollers. De soulrockband speelt rootsliedjes en haalt inspiratie uit artiesten als Otis Redding, The Rolling Stones en Led Zeppelin. In januari staan The Dawn Brothers op Eurosonic Noorderslag. Wie er niet bij kan zijn heeft geluk; deze week staan ze in Bitterzoet.

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Wanneer: 15 december, aanvang 20.30 uur

Prijs: 13,62 euro

Meer informatie

Woodie Smalls - Melkweg

Rapper Woodie Smalls uit België werkt sinds zijn vijftiende hard aan zijn muziekcarrière. De rapper uit Sint-Niklaas, bekend van zijn track About The Dutch, geeft met zijn frisse blik een eigen twist aan oldschool hiphop. Eerder stond Smalls al op Pukkelpop, het Vlaamse antwoord op Lowlands, en verzorgde hij het voorprogramma voor Denzel Curry en Twenty One Pilots. Voor fans van Elujay en Jay Prince.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 15 december, aanvang 20.30 uur

Prijs: 13,60 euro

Meer informatie

Ray Fuego - Paradiso Noord

Hij is pas 22 jaar, maar Ray Fuego heeft al flink wat muzikale meters gemaakt. De zelfbenoemde hiphoppunker is frontman van hiphopcollectief SMIB en heeft meerdere soloplaten uitgebracht. Voor een van deze platen, Zwart, ontving hij de 3voor12 Award voor het beste Nederlandse album van 2018. Eerder dit jaar stond hij al op WOO HAH! en vulde hij de Kleine Zaal van Paradiso met zijn explosieve show.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 15 december, aanvang 21.00 uur

Prijs: 14,75 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.