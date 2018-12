Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Wat allemaal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Royal Christmas Fair - Lange Voorhout

Dit weekend wordt het statige Lange Voorhout versierd met tientallen kerstbomen, honderden lampjes en knisperende vuurkorven. De Royal Christmas Fair bestaat uit bijna honderd kraampjes met eten, drinken en knusse winterproducten voor in huis, zoals schapenvachtjes en sloffen. Daarnaast zijn er theatervoorstellingen, storytellers en is er een kerstman aanwezig voor de kleintjes.

Waar: Lange Voorhout, Den Haag

Wanneer: 14 tot en met 23 december

Prijs: gratis toegang

Surfin' Santas - Scheveningen

Tijdens Surfin' Santas trotseren meer dan honderd als de kerstman verklede surfers het ijskoude zeewater in Scheveningen. Het surfevent is ontstaan uit een poging om het wereldrecord van 320 surfende kerstmannen te verbreken. Naast de recordpoging zijn er een afterparty en een surfwedstrijd. Meedoen is gratis, zolang deelnemers kunnen surfen en verkleed zijn als de winterse kindervriend.

Waar: Strandweg 3b, Scheveningen

Wanneer: 15 december, aanvang 12.00 uur

Prijs: gratis deelname

Nacht van het Conflict - Theater aan het Spui

Tijdens de Nacht van het Conflict komen diplomaten, biologen, filosofen, theatermakers, soldaten en anderen samen om te praten over belangrijke globale kwesties van het afgelopen jaar. Zo gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in op wat de VN-Veiligheidsraad en Nederland kunnen betekenen in het voorkomen van conflicten en praat bioloog Frans de Waal over de vredelievende en gewelddadige driften van de mens. Tussen de lezingen door wordt er kunst en theater verzorgd door Het Nationale Theater.

Waar: Spui 187, Den Haag

Wanneer: 15 december, aanvang 18.30 uur

Prijs: vanaf 7,50 euro

Kerst- en Lichtfestival - Sportcentrum de Houtzagerij

Het Kerst- en Lichtfestival staat in het teken van samenhorigheid. Om een tegengeluid te brengen aan de verdeeldheid tussen culturen in de maatschappij, worden er in Sportcentrum de Houtzagerij muziek- en dansoptredens verzorgd door artiesten uit onder meer India, Marokko, Indonesië en Nederland. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Samen Sterk en is gratis te bezoeken.

Waar: Hobbemastraat 93, Den Haag

Wanneer: 16 december

Prijs: gratis toegang

Behind the Music met Spike (DI-RECT) - Paard

In samenwerking met het online platform FaceCulture organiseert Paard zondag de eerste editie van Behind the Music in Den Haag. Dit keer met Spike, de gitarist van DI-RECT en The Deaf, als hoofdgast. Gedurende de avond wordt er teruggeblikt op zijn muziekcarrière en zijn oude interviews met FaceCulture.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 16 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Kerst-Sing-A-Long - Atrium Den Haag

Het Atrium van stadhuis Den Haag wordt zondagavond gevuld met kerstmuziek tijdens de traditionele singalong. Bij dit kerstconcert mogen bezoekers meezingen op Nederlandse en Engelse kerstliedjes, onder leiding van dirigent Gregor Bak en zijn driehonderdkoppige koor. Ook vindt er een gastoptreden van 'dramatisch sopraan' Francis van Broekhuizen plaats.

Waar: Spui 70, Den Haag

Wanneer: 16 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: 5 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.