Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Amsterdam. Trek je hardloopschoenen en lelijkste kersttrui uit de kast voor een rondje hardlopen, neem deel aan de fietsparade of bestudeer de macabere stop-motionfiguren van een controversiële Tsjechische filmmaker.

Opening tentoonstelling Jan Svankmajer – Eye Filmmuseum

Jan Svankmajer is een Tsjechische animator. Hij maakt graag duistere stop-motionfilms films vol erotiek, horror, geweld en obsessie. In de jaren zeventig verbood de Tsjechische overheid hem om nog langer macabere films te maken. Daar nam de filmmaker geen boodschap aan, hij vond de films zijn manier om om te gaan met de wreedheden van het leven. In het Eye Filmmuseum zijn nu verschillende surrealistische stop-motion kleifiguren, prenten en collages van de kunstenaar te zien.

Waar: Eye Filmmuseum, IJpromenade 1

Wanneer: 15 december tot en met 3 maart

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Ugly Sweater Run – Vondelpark

Sportievelingen die wel in zijn voor een geintje kunnen dit weekend meedoen aan de Ugly Sweater Run in het Vondelpark. De deelnemers dossen zich uit in hun lelijkste kersttrui en maken hun outfit af met kerstmutsen, slingers, kerstlampjes of rendiergewei. Voorafgaand aan de loop worden er prijzen uitgereikt aan de best geklede (dus slechtst geklede) deelnemers. Er is een enorme opblaaskerstman, er is chocolademelk, er is Mariah Carey-kerstmuziek. Na afloop kun je direct doorrennen naar de afterparty in het Groot Melkhuis.

Waar: start bij Openluchttheater, Vondelpark

Wanneer: 15 december, start om 15:30

Prijs: 18 euro

Meer informatie

VERS Awards - VondelCS

VERS is een filmfestival waar exclusief films van veelbelovende jonge filmmakers worden getoond. Tijdens dit festival worden ook prijzen uitgereikt voor beste film, beste cinematografie en beste montage. In totaal maken vijftien jonge regisseurs kans om in de prijzen te vallen. Bezoekers van de Awards kunnen deelnemen aan workshops zoals storyboard tekenen of het gebruik van muziek in film, discussiepanels, een netwerkborrel en een aansluitende afterparty.

Waar: VondelCS, Vondelpark 3

Wanneer: 15 december vanaf 12:30

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Ontsteking kerstboom op de Dam

Zaterdag wordt de officiële kerstboom van Amsterdam ontstoken. De afgelopen dagen zijn er 40.000 lampjes in de boom gehangen die om 17.00 uur allemaal aangaan. Er wordt koek en warme chocolademelk uitgedeeld en de Gospel Queens en de Straatklinkers komen optreden.

Waar: de Dam

Wanneer: 15 december om 17:00

Prijs: gratis

Meer informatie

Amsterdam Light Parade - Westerpark

Op 16 december licht het Westerpark op door tientallen verlichte fietsen en feestelijk uitgedoste fietsers. Het zijn de deelnemers van de Amsterdam Light Parade. Iedereen versiert zijn eigen fiets met lampjes, slingers en andere accessoires bij Circus Zanzara. Als het donker wordt vertrekt de stoet als groot verlicht kunstwerk. De fietsers rijden alleen rond door het autoluwe gedeelte van het Westerpark, dus let even op waar je als toeschouwer gaat staan.