Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de comedy Bon Bini Holland 2 met Jandino Asporaat en superheldenfilm Aquaman met Jason Momoa.

Bon Bini Holland 2 - Comedy

Wanneer Robertico zijn vriendin Noëlla op Curacao ten huwelijk wil vragen, besluit ze dat ze een break wil. Vastberaden om haar terug te krijgen, reist Robertico haar achterna naar Nederland. Al gauw blijkt dat hij concurrentie heeft: de ideale schoonzoon Christiaan. Om het hart van Noëlla terug te winnen, schakelt hij de hulp van zijn oude FC Kip-vrienden in.

Genre: comedy

Regisseur: Jon Karthaus

Cast: Jandino Asporaat, Liliana de Vries, Lone van Roosendaal

Kijkwijzer: 9+

Draaitijden, locaties en tickets

Aquaman - Actie

Arthur Curry is de erfgenaam van het onderwaterkoninkrijk Atlantis. Zijn halfbroer Orm heeft echter zijn plaats ingenomen en domineert de onderwaterwereld. Hij wil de onderwaterkoninkrijken verenigen om samen een oorlog tegen vervuilende mensen te voeren. Om hem te stoppen, gaat Arthur op zoek naar de magische drietand.

Genre: actie, avontuur

Regisseur: James Wan

Cast: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Edie - Drama

Edith Moore is een bittere, eigenwijze Britse dame. Haar man George is overleden en tussen haar en dochter Nancy botert het niet zo. Om het leven weer een beetje op te fleuren, besluit ze haar jeugddroom na te jagen: het beklimmen van een berg in de Schotse Hooglanden. Onderweg ontmoet ze Jonny, een jonge man die haar traint om de berg te kunnen beklimmen. Tijdens de reis leren ze elkaar steeds beter kennen.

Genre: drama, komedie

Regisseur: Simon Hunter

Cast: Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Ralph Breaks The Internet - Animatie

Wanneer Vanellope een vervangend onderdeel nodig heeft voor haar videogame Sugar Rush, besluiten zij en Ralph om deze te zoeken op het internet. In de wonderlijke online wereld ontmoeten ze advertenties, websites en een onverschrokken coureur uit een stoere racegame waar Vanellope zich helemaal in thuis voelt. Tot grote zorg van Ralph, die bang is zijn beste vriend kwijt te raken.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Rich Moore, Phil Johnston

Cast: Frank Lammers (Stem), Georgina Verbaan (Stem), Michiel Veenstra (Stem), Anouk Maas (Stem), Sharon Doorzon (Stem), Brainpower (Stem)

Kijkwijzer: 6+

Draaitijden, locaties, tickets

All Alone - Drama

Marko is een gescheiden vader die maar beperkt contact mag hebben met zijn dochter. Om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen vraagt hij een speciale procedure aan, buiten zijn ex-vrouw om. Maar Marko's pogingen om dichter bij zijn dochter te kunnen komen, lijken hem alleen maar meer in de problemen te brengen.

Genre: drama

Regisseur: Bobo Jelcic

Cast: Rakan Rushaidat, Izudin Bajrovic, Niksa Butijer

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

The Extraordinary Journey of the Fakir - Drama

Al zijn hele leven werkt Ajatashatru Lavash Patel op straat in Mumbai, waar hij mensen voor de gek houdt met zijn straatmagie en fakirstunts. Na een traumatische gebeurtenis besluit hij Mumbai achter zich te laten en zijn vader te zoeken die hij nooit heeft gekend. Dit loopt alleen net wat anders dan hij oorspronkelijk had gepland. De oorzaak? Een IKEA-kast.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Ken Scott

Cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdhi

Kijkwijzer: 9+

Draaitijden, locaties en tickets

Anna and the Apocalypse - Comedy

Het is Kerst in het kleine stadje Little Haven, als er een zombie-invasie uitbreekt. Anna is vastbesloten haar vader te vinden en zij en haar vrienden van de middelbare school vechten, hakken en zingen zich een weg door de hordes zombies heen. Maar het leven van een zombiestrijder lijkt niet ingewikkelder dan dat van een 'normale' tiener te zijn.

Genre: comedy, fantasy, zombie

Regisseur: Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah Swire

Cast: John McPhail

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Rita & Krokodil 3 - Animatie

De vierjarige Rita woont samen in huis met haar altijd hongerige vriendje Krokodil, die in de badkuip slaapt. Nu de winter aanbreekt, gaat het duo skiën, verkleden ze zich voor Halloween en vieren ze Oud en Nieuw.

Genre: animatie, kinderfilm, familiefilm

Regisseur: Siri Melchior

Cast: Lux Parser (Stem), Lotte Heijs (Stem), Jack Toorop (Stem)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

Heartbound - Documentaire

Sommai, een voormalige Thaise prostituee, trouwde 25 jaar geleden met Niels uit Jutland. Sindsdien koppelt Sommai eenzame Jutse mannen aan arme Thaise vrouwen uit haar oude woonplaats. Voor de film zijn tien jaar lang vier Thais-Deense stellen gevolgd. Ze bieden een intieme blik in hun leven.

Genre: documentaire

Regisseur: Janus Metz, Sine Plambech

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

The Disciples - een straatopera - Documentaire

The Disciples gaat over het dak- en thuislozenkoor De Straatklinkers dat een opera moet opvoeren. Schrijver Ramón Gieling en componist Boudewijn Tarenskeen leiden twintig Amsterdamse daklozen, die een verhevigde, criminele versie van zichzelf spelen of zingen. De documentaire legt alle pieken en dalen van het repetitieproces vast.

Genre: documentaire

Regisseur: Ramón Gieling

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Shoplifters - Drama

Osamu en zijn zoon stelen van winkels en supermarkten om hun gezin te voeden. Als ze na de zoveelste winkeldiefstal onderweg naar huis zijn, komen ze in de kou een verloren meisje tegen. Als blijkt dat ze is weggelopen en niet terug naar huis wil, neemt Osamu haar op in zijn hechte gezin. Al snel blijkt het meisje gezocht te worden en worden de familiebanden op de proef gesteld.

Genre: drama

Regisseur: Hirokazu Koreeda

Cast: Lily Franky, Jyo Kairi, Ando Sakura

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

