In Nederlandse musea openen veel tentoonstellingen die de culturele dorst lessen. Deze maand toont fotografe Margi Geerlinks haar reeks foto's van de moeder van Hugo Borst en opent Twin Peaks-regisseur David Lynch zijn grote overzichtstentoonstelling.

Chihuly - Groninger Museum

De kleurrijke, glazen beelden en neon verlichte kunstwerken van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly lijken uit een andere wereld te komen. In de abstracte vormen van zijn glascreaties ziet iedereen wat anders. De tentoonstelling bestaat uit zestien installaties en staat zowel binnen als buiten het museumgebouw opgesteld.

Waar: Museumeiland 1, Groningen

Wanneer: tot en met 5 mei 2019

Prijs: vanaf 18 euro

Dale Chihuly, Mille Fiori, 2018, Groninger Museum. (Foto: Chihuly Studio, Siese Veenstra)

Ma - foto's van Margi Geerlinks - Museum Schiedam

Fotografe Margi Geerlinks volgde Joke Borst bijna tien jaar lang met haar camera. Mevrouw Borst, die aan alzheimer leed, was het hoofdonderwerp van de columnreeks van Hugo Borst: Ma. Geerlinks legde vast hoe mevrouw Borst haar huis moest verruilen voor het verzorgingstehuis en hoe haar omgeving omging met haar toenemende dementie.

Waar: Hoogstraat 112, Schiedam

Wanneer: tot en met 3 maart 2019

Prijs: 12,50 euro

Margi Geerlinks, Ma, 2014-2018

David Lynch: Someone is in my House - Bonnefantenmuseum

Filmregisseur David Lynch, bekend van zijn tv-serie Twin Peaks, is ook kunstenaar. Naast zijn werk als regisseur is hij de afgelopen jaren actief geweest als beeldend kunstenaar. Zijn tentoonstelling Someone is in my House bestaat uit meer dan vijfhonderd werken en bevat onder andere schilderijen, tekeningen, foto's, sculpturen, muziek en installaties.

Waar: Avenue Ceramique 250, Maastricht

Wanneer: tot en met 28 april 2019

Prijs: 12,50 euro

David Lynch in zijn studio. (Foto: David Lynch)

Ann Veronica Janssens - De Pont

De kunstwerken van de Britse kunstenares Ann Veronica Janssens bestaan uit licht, kleur en ruimte. In haar tentoonstelling daagt ze bezoekers uit om actief mee te doen en de grenzen van zintuiglijke waarneming te verleggen. Zo bestaat haar kunstwerk Horror Vacui, 1999 uit een ruimte gevuld met kleurrijke, dichte mist, waardoor de bezoeker elk gevoel van oriëntatie verliest.

Waar: Wilhelminapark 1, Tilburg

Wanneer: tot en met 31 maart 2019

Prijs: 10 euro

Blue, purple and orange, Ann Veronica Janssens. (Foto: Peter Cox)

Feast for the Eyes - FOAM

Op reclameborden, sociale media of in een kookboek; voedselfotografie is niet weg te denken in de manier waarop we voedsel ervaren. Voedsel gaat zelden slechts over eten; het kan cultuur en een levensstijl zijn, maar ook honger en wanhoop representeren. In Feast for the Eyes staat de geschiedenis van voedselfotografie centraal.

Waar: Keizersgracht 609, Amsterdam

Wanneer: van 21 december tot en met 3 maart 2019

Prijs: vanaf 11 euro

#fishy #donut #divers #thingsarequeer, December 1, 2015. (Foto: Joseph Maida)

