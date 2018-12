Sinterklaas is het land uit, Kerst staat voor de deur. Veel Nederlanders komen graag in de kerststemming met een bezoek aan een kerstmarkt; 3,6 miljoen Nederlanders struinden vorig jaar op de vele markten tussen de verlichte houten chalets en eetkraampjes. NU.nl selecteerde een aantal kerstmarkten die door hun unieke locatie, thema of aanbod in het oog springen.

Kerstmarkt - grotten Valkenburg

Sinds 1985 wordt in de Limburgse mergelgrotten jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd. Oorspronkelijk alleen in de Gemeentegrot, maar inmiddels ook in de Fluweelengrot. Naast kraampjes waar je tussen alle spullen kunt snuffelen, is er een grot waar allerlei gedetailleerde miniatuurdorpen met honderden huisjes, modeltreinen en besneeuwde kerstbomen te zien zijn. Buiten is een horecaplein met glühwein, oliebollen en poffertjes.

Waar: Daalhemerweg 27, Valkenburg

Wanneer: Gemeentegrot tot 24 december, Fluweelengrot tot 31 december

Prijs: beide grotten 7 euro toegang

Kerstfair - Huis Doorn

In 1918 vluchtte de afgezette keizer Wilhelm II naar Huis Doorn, waar hij ruim twintig jaar zou blijven wonen. De burcht heeft nog steeds de illustere, keizerlijke inrichting van vroeger en is tevens het decor van een grote jaarlijkse kerstmarkt. Er staan meer dan negentig standhouders, maar er worden ook live demonstraties gegeven. Zo geeft butler Paul Huizinga een workshop in tafeletiquette en demonstreert hij het openen (sabreren) van een fles champagne met een sabel. Met een toegangskaart kun je zowel de kerstmarkt als het oude paleis bezoeken.

Waar: Huis Doorn, Langbroekerweg 6, Doorn

Wanneer: 13 tot 17 december

Prijs: online 12,50 euro, aan de kassa 15 euro

Royal Christmas Fair - Den Haag

In de tweede helft van december wordt het statige Lange Voorhout versierd met tientallen kerstbomen, honderden lampjes en knisperende vuurkorven. De Royal Christmas Fair bestaat uit bijna honderd kraampjes met eten, drinken en knusse winterproducten voor in huis, zoals schapenvachtjes en sloffen. Daarnaast zijn er theatervoorstellingen, storytellers en een grote kerstsingalong.

Waar: Lange Voorhout, Den Haag

Wanneer: 14 tot 24 december

Prijs: gratis toegang

Drijvende kerstmarkt - Leiden

Tussen 14 en 25 december drijft er een groot ponton op de Nieuwe Rijn. Op het ponton staan tientallen houten chalets, behangen met hulst en kerstlampjes. Dit is de enige drijvende kerstmarkt van Nederland, met een aangrenzende drijvende schaatsbaan. De kerstmarkt heeft een uitgebreid muziekprogramma; onder anderen Jan Smit en Gerson Main komen optreden. Combineer een bezoek aan de markt met een rondvaart door de Leidse grachten.

Waar: Nieuwe Rijn, Leiden

Wanneer: 14 tot 25 december

Prijs: gratis toegang

Japanse kerstmarkt - Sushi Festival, Amsterdam

In het weekend van 15 en 16 december vinden er gelijktijdig drie evenementen plaats onder het dak van de NDSM-loods; een sushifestival, een Japanse markt een kerstmarkt. Met een ticket krijg je toegang tot alle drie. Je kunt je laatste kerstinkopen doen, maar ook een workshop sushi rollen volgen onder begeleiding van een professionele chef.

Waar: NDSM-loods, NDSM-Plein 85, Amsterdam

Wanneer: 15 en 16 december

Prijs: 8 euro

Kerstmarkt Bourtange

Als grootschalige kerstevenementen in evenementenhallen je niet trekken, maar je wel graag een kerstmarkt wilt bezoeken, dan kun je terecht in het Groningse vestingplaatsje Bourtange. Dit plaatsje ontstond rond 1590 en lijkt bevroren in de tijd. De vestingwallen en toegangspoorten en bruggen rond de vesting zijn versierd met kerstbomen en lampjes. In de weekenden van december wordt er een kerstmarkt gehouden met honderd kramen. Net alsof je weer 1590 in stapt.

Waar: vesting Bourtange, Bourtange

Wanneer: 15 en 16 december

Prijs: 3 euro

Betoverend Breda

In Breda heeft de organisatie van de kerstweken een sprookje geschreven om een rode lijn tussen alle kerstmarkten, schaatsbanen, vaartochten met een Noorse klipper en alle andere activiteiten aan te brengen. Het sprookje wordt verteld door Careltje, een mysterieus jongetje dat in de enorme kerstboom op de Grote Markt zit. Hij laat de kerstboom bewegen en ruisen. Op 14 december onthult hij zijn geheim.

Waar: binnenstad Breda

Wanneer: 14 december tot 7 januari

Prijs: gratis toegang

Dit overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Zijn er nog meer leuke kerstmarkten die je wil tippen? Laat het weten in de reacties.