Het duurt nog wel even voor er geschaatst kan worden op natuurijs, maar het is december en dat betekent: beginnende schaatskoorts. Het is lang niet altijd zeker of het goed gaat vriezen, maar er zijn een paar kunstijsbanen in de open lucht waar je sowieso terechtkunt.

Sinds de winters wat warmer worden, wordt schaatsen op natuurijs zeldzamer. "Terwijl schaatsen in ons DNA zit", zegt Carl Mureau van de schaatsbond KNSB. "Nederlandse kinderen leren vaak eerst lopen, fietsen en zwemmen, en dan schaatsen."

Volgens onderzoeksbureau Nielsen Sports zijn 3,2 miljoen Nederlanders schaatsfan en schaatsen een half miljoen landgenoten regelmatig op een van de 23 kunstijsbanen in ons land.

Opgespoten water

Er zijn in Nederland een paar alternatieven, die nog dichter in de buurt van schaatsen op natuurijs komen: kunstijsbanen in de buitenlucht (zie overzicht onderaan). Een daarvan is Flevonice in Biddinghuizen. Deze baan is 3 kilometer lang, in plaats van de gebruikelijke 400 meter. De baan wordt bevroren door koelvloeistof in kleine buisjes te pompen, vertelt Maarten van der Ven, algemeen directeur van Flevonice. "Dat wordt tot een temperatuur van -6 tot -12 gebracht, waardoor het bevriest. Daarna wordt er water overheen gespoten."

Waarom zijn er maar zo weinig kunstijsbanen buiten? "Het kost heel veel geld en moeite", aldus de KNSB. "In de zomer kun je niks met zo'n baan." De ijsbaan van Flevonice is van december tot maart open, en voor de resterende tijd is een oplossing gevonden door sportactiviteiten te organiseren, zoals een obstacle run, karten en spelactiviteiten. "Schaatsen is geen makkelijke business", aldus Van der Ven.

Kleine ijsbaantjes populair

Of er door de minder koude winters ook meer lange kunstijsbanen buiten komen, betwijfelt Van der Ven. "Ik denk dat er vooral kleinere ijsbaantjes in het centrum van steden komen. Daar zijn de investeringen lager, en de kosten kunnen makkelijker door een gemeente worden gedragen. Ik denk dat de jeugd voortaan op deze ijsbanen de eerste ervaringen opdoet."

Mureau blijft schaatsen op natuurijs het mooist vinden. "De wind door je haren of door je muts, dat is toch heel anders dan binnen schaatsen. Wandelen doe je ook liever in de buitenlucht dan in een overdekte hal."

Flevonice - Biddinghuizen

De langste ijsbaan in de natuur is Flevonice, waarbij je 3 kilometer door de natuur kunt zoeven. De ijsbaan is voor zover bekend de langste kunstijsbaan ter wereld in de open lucht. De baan gaat door weilanden, rietkragen en bossen, en mogelijk kun je tussen het groen een hert spotten.

Waar: Biddinghuizen, Flevoland

Wanneer: 1 december tot 3 maart

Prijs: variërend van 4,50 voor kinderen tot 14,00 voor volwassenen

Meer informatie

Jaap Eden IJsbaan - Amsterdam

Deze ijsbaan in Amsterdam is 400 meter lang, omzoomd door bomen en heeft groen gras in het midden. De baan is al in 1961 geopend. Er worden ook marathons gereden op het ijs. "Deze baan is pure nostalgie en historie, en was de eerste buitenbaan van Nederland", zegt de KNSB.

Waar: Amsterdam

Wanneer: van 13 oktober tot 24 maart

Prijs: variërend van 4,70 voor kinderen tot 7,70 voor volwassenen

Meer informatie

Schaatsbaan - Paleis Het Loo

Bij Paleis Het Loo ligt dan wel geen lange baan, maar je kunt er wel schaatsen in de open lucht. En niet zomaar de open lucht, maar met zicht op het in kerstsferen aangeklede Stallenplein van Paleis Het Loo. Op de baan worden op zaterdagochtend ook gratis trainingen gegeven.

Waar: Paleis Het Loo, Apeldoorn

Wanneer: 15 december tot 6 januari

Prijs: 7,50 voor volwassenen

Meer informatie

Glanerbrook - Geleen

De enige buitenbaan in Limburg is te vinden in Geleen. Naast een overdekte hal heeft het sport- en recreatiecentrum ook een openluchtijsbaan van 400 meter lang. Kinderen vanaf vijf jaar en volwassen kunnen er ook terecht voor een les; handig voordat je een natuurijsbaan opgaat.

Waar: Geleen, Limburg

Wanneer: van eind oktober tot maart

Prijs: 5,50 euro

Meer informatie