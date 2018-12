Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van dansen op muziek van The Beatles tot een kerstmarkt bij Molen de Ster. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

No More Heroes: The Beatles - TivoliVredenburg

Zaterdag kan de hele avond gedanst worden op muziek van The Beatles. Er komen veel hits voorbij, en ook nummers van artiesten die door The Beatles beïnvloed zijn, en vice versa. Kortom, een avond vol britpop en muziek uit de jaren zestig. De avond wordt gehost door Dave von Raven (The Kik) en St. Paul. VJ Switchdoctor vult het geheel aan met beelden.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 8 december

Prijs: 12,50 euro

Kerstquiz - De Kargadoor

Met een biertje of glühwein in de hand kun je zaterdag de hele avond quizzen. Vorm een team van maximaal vijf deelnemers en neem het op tegen de rest. De vragen gaan over onder meer muziek, trivia en video, deze keer met een kerstthema.

Waar: Cultureel podium De Kargadoor

Wanneer: 8 december

Prijs: Entree 5 euro, aan de deur

Midwinterdroom - Salon van Weleer

Tijdens de romantische voorstelling Midwinterdroom zingt Wilma Paalman liedjes met Nederlandse teksten op klassieke pianomuziek. De muziek van Dvorák, Beethoven en Mendelssohn wordt afgewisseld met korte verhalen. Een echte decembervoorstelling.

Waar: Salon van Weleer, Oudegracht

Wanneer: 8 december

Prijs: 7,50 euro

Kerstmarkt - Molen de Ster

In de knusse molen wordt zondag een kerstmark met warme chocolademerk en glühwein georganiseerd. Er zijn een marktje, rondleidingen door de molen en live muziek. De molenaars zijn zelf ook aanwezig en laten hun ambacht als houtzager zien.

Waar: Molen de Ster, Lombok

Wanneer: 9 december

Prijs: gratis toegang

Branded per Kilo - Central Studios

Deze keer geen tweedehandskleding bij een zogenoemde 'vintagekilosale', maar merkkleding. Tijdens de sale worden items van onder meer Armani, Versace, Prada en Burberry aangeboden. Voor 60 euro neem je 1 kilo merkkleding mee. De hele dag door wordt er nieuwe kleding aangeleverd.

Waar: Central Studios, Zuilen

Wanneer: 9 december

Prijs: toegang is gratis, garderobe (verplicht) 1,00 euro per item

