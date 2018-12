Veel mensen grijpen de kerstvakantie aan als gelegenheid om een kerstmarkt te bezoeken. Vorig jaar bezochten in totaal 3,6 miljoen Nederlanders de feestelijke markten. Waar komen bezoekers precies voor als ze naar een kerstmarkt gaan?

Nederland telt dit jaar minstens 450 kerstevenementen, waarvan 260 kerstmarkten, blijkt uit een inventarisatie van Kerstmarkten.net. In werkelijkheid zijn het er meer, maar de redacteuren hebben nog lang niet alles kunnen plaatsen, legt Lars Hessels van de informatieve kerstwebsite uit.

Van alle kerstevenementen is Magisch Maastricht het grootst met 400.000 bezoeken, gevolgd door de kerstmarkt in Dordrecht (375.000), Valkenburg (220.000), Leiden (140.000) en Haarlem (125.000). Dat staat in een onderzoek van kennisbureau Respons.

Een huidige trend in kerstevenementen is dat er meer grootschalige festivals bij komen, zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Winterparadijs, zegt Hessels. "Die hebben meer attracties, zoals een schaatsbaan, een reuzenrad of een draaimolen. Dat is duidelijk anders dan een traditionele kerstmarkt met houten chalets."

De allereerste kerstmarkt was in Duitsland

De traditionele kerstmarkt, een markt met kraampjes met lokale producten en hapjes, vindt zijn oorsprong in Duitsland. De decembermarkten ontstonden uit noodzaak: door de winterse omstandigheden was het voor de kooplieden lastig om met hun waren rond te reizen. Daarom ontstonden er wintermarkten met in iedere plaats een ander lokaal product.

De eerste kerstmarkt die in historische bronnen opduikt, is die in het Duitse plaatsje Bautzen. In 1384 werd toen een speciale vleesmarkt gehouden om rond de kerstdagen meer producten te verkopen. De Bautzener Weihnachtsmarkt bestaat nog steeds: deze maand is de 634e editie. Vanuit Duitsland verspreidden de kerstmarkten zich over de rest van Europa.

Waardoor blijft rommelen tussen de spullen bij de verlichte houten kraampjes zo populair? "Een kerstmarkt is een feest voor alle zintuigen", zegt Hessels. "Je ziet bijzondere spullen, je hoort kerstmuziek en je ruikt de glühwein. Echte kerstliefhebbers gaan uit hun dak tijdens zo’n bezoek."

Bezoek jij dit jaar een kerstmarkt? Zo ja, waar kom je dan voor? Laat het weten in de in de reacties.