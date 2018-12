De Ierse zanger Chris De Burgh geeft volgend jaar een tweede concert in Theater Carré in Amsterdam. Ook op 2 december 2019 staat hij daar op de planken voor zijn Classic Albums Tour.

In oktober werd bekend dat De Burgh op 1 december volgend jaar naar Carré zou komen. Deze show is inmiddels uitverkocht.

Tijdens deze Classic Albums Tour speelt De Burgh twee van zijn bijzonderste albums achter elkaar. Het gaat om de albums Into The Light en Moonfleet & Other Stories, die samen 36 nummers en 122 minuten muziek omvatten. De Burgh zal deze nummers tijdens het concert met zijn volledige band ten gehore brengen.

Op het album Into The Light uit 1986 staat zijn bekendste nummer The Lady In Red. Het was de compositie waarmee hij wereldwijd als singer-songwriter bekend werd.

Het nummer is een onmiskenbare klassieker geworden. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds een van de meest gedraaide nummers wereldwijd.