Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met onder anderen The War on Drugs, Jon Cleary en Kovacs.

Jon Cleary - TivoliVredenburg

Hoewel Jon Cleary niet uit New Orleans komt, staat hij bekend als een van de grootste muzikanten van de stad. Zo stond hij jaren op het podium als vaste toetsenist van Bonnie Raitt en ontving hij een Grammy voor zijn soloalbum Go Go Juice. Voor liefhebbers van funk, soul, blues en jazz.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 5 december, aanvang 20.30 uur

Tickets: 27,25 euro

Meer informatie

Kovacs - Bibelot

De Eindhovense zangeres Sharon Kovacs bracht in 2014 haar eerste single uit, die meer dan negentien miljoen keer gestreamd werd. Haar laatste album Cheap Smell bracht haar na een pauze van twee jaar terug op het podium. Ze is te herkennen aan haar soulvolle stem die doet denken aan Shirley Bassey en Amy Winehouse.

Waar: Bibelot, Dordrecht

Wanneer: 7 december, aanvang 21.00 uur

Tickets: 26 euro

Meer informatie

Trevor Hall - Melkweg

Singer-songwriter Trevor Hall was pas zestien toen hij zijn eerste album uitbracht. Zijn muziek is het beste te omschrijven als een mix van roots en folk en is te herkennen aan zijn zware, hese stem. Tijdens zijn shows collecteert hij donaties voor educatie voor kinderen in India. Voor fans van Xavier Rudd en Steel Pulse.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 7 december, aanvang 19.00 uur

Tickets: 20,45 euro

Meer informatie

Axel Flóvent - EKKO

Melancholieke liedjes die een gevoelige snaar raken, dat is de muziek van de IJslandse Axel Flóvent. De singer-songwriter woonde nog in een vissersdorpje in het noorden van IJsland, toen zijn EP Forest Fires tientallen miljoenen streams opleverde. Inmiddels is de IJslander twee EP's verder en komt hij voor een drietal shows naar Nederland. Voor liefhebbers van Fleet Foxes en Bon Iver.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 7 december, aanvang 20.30 uur

Tickets: 13 euro

Meer informatie

The Mauskovic Dance Band - Bird

Een optreden van de vijfkopppige The Mauskovic Dance Band staat garant voor een feestje. De band is opgericht door de Amsterdamse Nicola Mauskovic en staat bekend om zijn funky mix van cumbia, afrobeat en disco. Met een portie synthesizers, bongo's en aanstekelijke ritmes brengt The Mauskovic Dance Band het festivalseizoen weer even terug naar Bird.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 7 december, aanvang 22.00 uur

Tickets: 15 euro

Meer informatie

The War On Drugs - Ziggo Dome

The War On Drugs is een indierockband uit de VS, bekend van Red Eyes en Under The Pressure. Eerder verkochten de mannen de AFAS Live tweemaal uit. Ook stonden de muzikanten op Nederlandse festivals als Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret en Lowlands. Fans kunnen maar beter snel een kaartje kopen: de band heeft aangekondigd binnenkort een tourpauze in te lassen.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 8 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: vanaf 38,50 euro

Meer informatie

Lily Allen - TivoliVredenburg

Britse zangeres Lily Allen brak in 2006 door met haar hitsingle Smile. Ze bracht daarna nog twee albums uit, die hits bevatten als Not Fair, 22 en Fuck You. Na haar album Sheezus nam ze een pauze. Nu is ze terug met haar nieuwe album No Shame, waarvoor ze samenwerkte met producer Mark Ronson.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 9 december, aanvang 19.45 uur

Tickets: 39 euro

Meer informatie

Feng Suave - Paradiso Noord

Het Utrechts-Amsterdamse duo Feng Suave bestaat uit frontmannen Daniel en Daniel. De mannen staan bekend om hun janglepop, dat doet denken aan een mix van Mac DeMarco en Nick Murphy. Eerder speelden de muzikanten al in het voorprogramma van Khruangbin en stonden ze op Into The Great Wide Open.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 9 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: 13,62 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.