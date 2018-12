Je hoeft de grens niet over om je een reiziger te voelen. NU.nl toert langs lokale trekpleisters met de reisgids in de hand. Wat moet je nu echt gezien en gedaan hebben in Nederland en waar beleef je de geschiedenis? Aflevering 11: cultuur snuiven tijdens een stadswandeling.

Ook al is de donkere decembermaand begonnen, binnenblijven hoeft niet. Veel steden zijn juist voor de Kerst mooi versierd.

Een prima moment om naar buiten te gaan om cultuur te snuiven tijdens een winterse stadswandeling. In bijna iedere stad toepasbaar en vaak nog gratis ook.

Nieuwe dingen ontdekken en vragen stellen

Verborgen hofjes, bijzondere gevelstenen en vreemde straatnamen. Wie uitgerust met een route en wat uitleg een paar uurtjes uittrekt, leert de stad ineens op een hele andere manier kennen. Stadsgids Henk Leutscher van A Guide To Leeuwarden geeft dagelijks rondleidingen in de Friese hoofdstad.

"Jaarlijks leiden we zo'n 28.000 mensen rond in de stad, met onze algemene stadstour zijn dat al 180 wandelaars per week. Onze tours gaan ook altijd door. Of er nu twee geïnteresseerden meelopen of dertig."

Het interactieve aspect van samen lopen, maakt het leuk voor de gids en de luisteraars. "Natuurlijk, je kunt altijd een stadswandeling maken met een app of met een boekje", zegt Leutscher. "Maar dan mis je een hoop interactie. Als je met een gids meegaat, is er zoveel activiteit. Je kunt vragen stellen en leert nieuwe mensen kennen. Tijdens onze tours praat iedereen de hele tijd door elkaar en met elkaar, hartstikke gezellig."

Op de vraag of het niet gaat vervelen om zo vaak dezelfde rondleiding te geven, kan Leutscher kort zijn: "Absoluut niet. Het rondleiden van groepen verveelt nooit. Ook als ik een wandeling voor de zoveelste keer loop. De groep is namelijk altijd anders. Het vertellen van mooie verhalen over de stad en de gesprekken met mijn luisteraars maken mij ook enthousiast."

Vol verhalen de stad door

Want juist de verhalen die verteld worden, maken de stadswandeling tot een ervaring. De uitleg gaat verder dan alleen het benoemen van belangrijke gebouwen."Wij vertellen de geschiedenis niet alleen maar aan de hand van jaartallen, maar door middel van persoonlijke verhalen. Zo duiden we de plekken waar we langskomen", legt Leutscher uit.

"Stadsgidsen kunnen met veel passie en enthousiasme verhalen vertellen over stadsgenoten, bijvoorbeeld over Willem Frederik, de stamvader van ons Koninklijk Huis. Een man die trouwde met zijn twintig jaar jongere achternicht en de nodige soa's opliep. Hij wilde een aanslag plegen in Amsterdam, maar raakte verdwaald. En hij schoot zichzelf uiteindelijk per ongeluk dood. Door dit soort verhalen nemen we mensen mee de geschiedenis in. Het is zo heerlijk om te doen."

De vraag naar stadswandelingen neemt toe

Volgens Leutscher worden stadswandelingen steeds populairder: "Elk jaar komen er meer mensen bij. De behoefte om mee te doen, met elkaar te zijn en vragen te stellen blijft." Speciale trends in het soort wandelingen ziet Leutscher overigens niet. "We organiseren wel andere wandelingen, zoals de StreetArttour en de Biertour, maar onze algemene stadstour met informatie over de stad blijft het populairst. Dan leiden we niet alleen toeristen rond, maar ook inwoners die Leeuwarden op een andere manier willen leren kennen."

Ook Leutscher vindt de winter een prima periode voor een wandeling. "Een wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, daar kun je je best tegen kleden. Je zit al zoveel binnen in deze tijd van het jaar, heerlijk juist om nu naar buiten te gaan."

In praktisch iedere stad is wel een wandelroute te vinden. Drie mogelijkheden op een rij:

1 Op stap met de stadsgids - Leeuwarden

Vragen stellen aan de gids en je laten meeslepen door spannende verhalen. Ervaar de geschiedenis van de stad zonder zelf de route in de gaten te hoeven houden.

Start: Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden



Duur: circa 1,5 uur

Prijs: vrije bijdrage aan de gids na afloop

Meer informatie

2 Zelf de VVV Historische Wandelroute lopen - Delft

Langs het straatje van Vermeer, het beeld van Willem van Oranje, knusse koffiezaakjes en de enige overgebleven stadspoort. Met de handige stadsroutekaart ("loop door, ga onder het poortje door") vol achtergrondinformatie is de wandeling gemakkelijk te volgen. Let wel op de vele grachten op de route: al lezend en kijkend ziet je die gemakkelijk over het hoofd.

Start: Kerkstraat 3 (Marktplein)

Duur: circa 1,5 uur



Prijs: 3,90 euro



Meer informatie

3 Download een stadswandeling - o.a. Ootmarsum en Den Bosch

De ANWB tipt zeven bijzondere stadswandelroutes om zelf te lopen in de winter. Via de website is de plattegrond met uitleg over de bezienswaardigheden langs de route te downloaden.

Start: Alkmaar, Middelburg, Zaandam, Ootmarsum, Den Bosch, Groningen en Dordrecht

Duur: variërend van een tot drie uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Ontbreekt jouw favoriete stadstour? Vul bovenstaand overzicht aan door een reactie te plaatsen onder dit artikel.