Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Amsterdam. Overzie nachtelijk Amsterdam vanaf de bovenste verdieping van Nemo op een rooftopparty, roei met een instructeur langs de lichtkunstwerken of bezoek de modewedstrijd in het Tropenmuseum. Een overzicht van de activiteiten.

Lotje Rooftop Party – Nemo

Lotje, de organisatie die ook de Frits-vrijdagmiddagborrels organiseert, bestaat twee jaar en dat wordt gevierd met een feest op de bovenste verdieping van het Nemo Science Museum. Vanaf daar heb je een weids uitzicht over Amsterdam. Onder anderen Bofkonten, Tokubay en Chip Karten komen platen draaien. Op het feest kun je bovendien meedoen aan nog geheime winacties.

Waar: Nemo Science Museum, Oosterdok 2, Amsterdam

Wanneer: 7 december vanaf 18:00 uur

Prijs: 16 euro

Meer informatie en tickets

Letters with Leverage – Pakhuis de Zwijger

Twee vrouwen en twee mannen die een tijdlang onschuldig in de gevangenis zaten, komen vertellen over hun ervaringen. Samen zaten ze negentig jaar onterecht vast in El Salvador, Mexico en de Verenigde Staten. Tijdens Letters with Leverage beschrijven ze hoe ze in de in de gevangenis terechtkwamen, hoe zij er leefden en hoe ze er uiteindelijk weer uitkwamen. De toegang tot deze lezing is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden via de website.

Waar: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179

Wanneer: 7 december, 20.00 uur

Prijs: Gratis

Meer informatie en aanmelden

Amsterdam Light Festival: Roeitocht langs de lichtkunstwerken

Met een ervaren roei-instructeur vaar je over de Amsterdamse grachten langs de lichtkunstwerken van het festival terwijl je ondertussen aan je roeitechniek werkt. Aan boord wordt er gesculd, een roeitechniek waarbij elke roeier twee riemen heeft. De roeivereniging stelt de voorwaarde dat alle deelnemers minstens één jaar roeiervaring hebben. Je kunt in de avond op vier tijdstippen starten.

Waar: Roeicentrum Berlagebrug, Weesperzijde 1094, Amsterdam

Wanneer: 8 december tussen 17.30 en 22.00 uur

Prijs: 35 euro

Meer informatie en tickets

Expositie Monsters of Love – Westergasfabriek

Kunstenaar Devon Ress exposeert vanaf 8 december zijn reeks Monsters of Love. In het weekend is hij zelf aanwezig in de galerij. In de serie tekeningen en schilderijen beeldt Ress het vriendelijke suikerspinroze monster af waarmee hij samenleeft in zijn fantasie. Ze bakken samen een eitje en schilderen samen het huis.

Waar: Westergasfabriek, Pazzanistraat 33, Amsterdam

Wanneer: 8 en 9 december van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Meer informatie

Fashion Fest Tropenmuseum

Zondag staat het Tropenmuseum in het teken van de finale van de ontwerpwedstrijd van de Stichting Music and Fashion Battle (MAFB), het Tropenmuseum en het Research Center for Material Culture. De vijf deelnemende finalisten lieten zich inspireren door de collectie van het museum om tot frisse ontwerpen te komen. De entree is gratis, maar je hebt wel een geldig museumticket nodig.