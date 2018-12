Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat allemaal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Open stadhuis en ontsteking kerstboom - Stadhuisplein

Ieder jaar ontsteekt de burgemeester de lichtjes van de grote kerstboom. Vrijdag staat de burgemeester Ahmed Aboutaleb tussen 17.00 uur en 18.00 uur op het Stadhuisplein samen met een kinderkoor van driehonderd Rotterdamse kinderen, om de kerstmaand in te luiden. Ook is er een speciale gast aanwezig: zanger Lee Towers.

Waar: Stadhuisplein, Rotterdam

Wanneer: 7 december, 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Winter Fair - Ahoy

Wie nog een hoop kerstcadeaus te kopen heeft, kan dat dit weekend doen bij de Winter Fair. De beurs in Ahoy bestaat uit een grote markt met producten op het gebied van mode, speelgoed, wonen en meer. Naast kraampjes, zijn er ook workshops, optredens en modeshows. Voor de kinderen is er een draaimolen aanwezig.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 5 tot en met 9 december

Prijs: volwassenen 13,50 euro, kinderen 7,50 euro

Dit was 2018 - Arminius

In Dit Was 2018 wordt er teruggeblikt op het afgelopen jaar in de Rotterdamse politiek. Wat waren de hoogte- en dieptepunten? Ook wordt de Beste Rotterdamse Politicus van het Jaar verkozen en wordt er geroddeld tijdens De Grote 2018 Roddelshow. Aansluitend vindt er een afterparty plaats bij stichting WORM.

Waar: Arminius, Rotterdam

Wanneer: 7 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Instruments Make Play - WORM

Instruments Make Play is een nieuw platform voor bouwers en bespelers van pas uitgevonden, onconventionele muziekinstrumenten. Dit weekend presenteren meer dan dertig makers hun creaties aan het publiek. Deze presentaties vinden de hele dag plaats.

Waar: WORM, Rotterdam

Wanneer: 8 december, vanaf 14.00 uur

Prijs: vanaf 8 euro

Reggae By Night - Maassilo

Reggae Rotterdam organiseert dit jaar de eerste indooreditie van Reggae By Night. Tijdens deze wintervariant kunnen bezoekers dansen op de muziek van nationale en internationale reggae-, dub- en dancehallartiesten als ASWAD, Capleton, Max Romeo, Gyptain, Agent Sasco, Lee Scratch Perry, Jah Shaka, General Levy, DJ Moortje en Masego Soundsystem.

Waar: Maassilo, Rotterdam

Wanneer: 7 december, vanaf 20.30 uur

Prijs: 35 euro

Kerstfeest in de Stad - Grotekerkplein

Dit jaar organiseert de EO voor het eerst Kerstfeest in de Stad. Voorheen organiseerde de Evengelische Omroep haar jaarlijkse kerstfeest alleen op de Dam, vanaf dit jaar vindt het evenement jaarlijks in een andere stad plaats. Rotterdam is de eerste stad die het decor is van het televisie-evenement. Er zal een lichtjestocht plaatsvinden en verschillende bekende artiesten verzorgen muziekoptredens. Het thema van dit jaar is #jebentnietalleen.

Waar: Grotekerkplein, Rotterdam

Wanneer: 9 december, aanvang 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

