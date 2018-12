Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer fantasyfilm Mortal Engines van regisseur Peter Jackson en de Nederlandse kerstfilm All You Need Is Love.

Mortal Engines - Fantasy

Duizenden jaren nadat een catastrofale gebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft de mensheid zich aan de extreme levensomstandigheden aangepast. Mensen wonen in grote en kleine steden die op grote rupsbanden over de aarde bewegen. Grote steden vallen kleinere steden aan om deze te plunderen. Wanneer de arme Tom Natsworthy uit de grote stad Londen de voortvluchtige Hester Shaw ontmoet, verandert dat de levens van hen beiden.

Genre: fantasy, avontuur, actie

Regisseur: Christian Rivers

Cast: Hugo Weaving, Robert Sheehan, Ronan Raftery

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

All You Need Is Love - Romantiek

Wanneer de presentator van het TV-programma All You Need Is Love verdwijnt op de vooravond van de populaire kerstspecial, hebben de producenten een probleem. Haastig gaan ze op zoek naar een vervanger, terwijl de presentator zich in de Schotse hooglanden bevindt. Ondertussen krijgt de redactie allerlei verzoeken opgestuurd. Lukt het All You Need Is Love zonder Dr. Love om geliefden weer bij elkaar te brengen?

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Will Koopman

Cast: Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh, Waldemar Torenstra

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

The State Against Mandela and the Others - Documentaire

In 1963 en 1964 vond er een historische rechtszaak plaats rondom Nelson Mandela en acht andere mannen. Hun wachtte de doodstraf, vanwege het strijden voor het einde van de apartheidsregime in Zuid-Afrika. De beelden van dit proces zijn verloren gegaan, maar honderden uren aan geluidsmateriaal zijn bewaard gebleven. In deze documentaire vormen illustraties, foto’s en interviews het verhaal van het proces, dat met de geluidsopnames weer tot leven komt.

Genre: documentaire

Regisseur: Nicolas Champeaux, Gilles Porte

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Kursk - Drama

In 2000 zinkt een Russische nucleaire onderzeeër naar de bodem van de Barentszzee na een explosie. Aan boord weten drieëntwintig matrozen zich in veiligheid te brengen in een onbeschadigd compartiment, waar commandant Mikhail Averin alles probeert om hen te redden. Hoewel er hulp door andere landen wordt aangeboden, weigeren de Russische autoriteiten deze aan te nemen. Ondertussen strijdt Mikhail’s vrouw samen met andere wanhopige familieleden tegen de politieke stilte rondom de gebeurtenis.

Genre: drama

Regisseur: Thomas Vinterberg

Cast: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Asterix – Het Geheim van de Toverdrank - Animatie

Wanneer de oude tovenaar Panoramix valt tijdens het plukken van maretakken, besluit hij dat het tijd is om zijn kennis over te dragen. Samen met Asterix, Obelix en hun trouwe hond Idefix reist hij naar het Gallische Rijk, op zoek naar een opvolger. Echter is een andere duistere magiër vastberaden om die missie te doen falen en hij schakelt de hulp van de Romeinen in om zijn plan te voltooien.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Alexandre Astier, Louis Clichy

Cast: Dylan Haegens (Stem), Bas Keijzer (Stem), Huub Dikstaal (Stem)

Kijkwijzer: 6+

Draaitijden, locaties en tickets

First Kiss - Romantiek

Roos is een typisch meisje van haar generatie. Ze maakt vlogs en heeft haar eigen online talkshow waarin ze praat over jongens en verliefdheid. Haar moeder Susan heeft een succesvol lipstickbedrijf genaamd First Kiss, dat geteisterd wordt door de concurrent, Couleur de Paris. De baas van Couleur de Paris schakelt de hulp in van de knappe fotograaf Yannick en Roos valt als een blok voor hem. Wanneer Yannick wordt gedwongen de nieuwe lipstick van First Kiss te saboteren, gaat alles mis.

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Roy Poortmans

Cast: Vajèn van den Bosch, Buddy Vedder, Leontine Borsato, Caroline de Bruijn, Marije Zuurveld, Jeroen van Holland

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

Cold War - Drama

In Polen, ten tijde van de Koude Oorlog, is het voor Wiktor en Zula liefde op het eerste gezicht. De twee zijn dol op elkaar, maar worden om politieke redenen gedwongen voortdurend op te vlucht te slaan. Ze vluchten van oost naar west en zijn bijna nooit samen. Hoe kan hun liefde stand houden?

Genre: drama

Regisseur: Pawel Pawlikowski

Cast: Tomasz Kot, Joanna Kulig, Agata Kuelsza

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Buurman & Buurman Winterpret! - Kinderfilm

Buurman en Buurman zijn niet zo handig, en dat terwijl ze denken dat ze dat juist wel zijn. Dat zorgt voor het nodige gestuntel tijdens het voorbereiden op de kerstdagen. Van het versieren van de boom tot het bakken van kerstkoekjes: het loopt allemaal niet zoals gepland. Gelukkig zijn de buurmannen wel dol op cadeautjes.

Genre: kinderfilm, animatie

Regisseur: Marek Benes

Cast: Kees Prins (Stem), Siem van Leeuwen (Stem)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 6 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.