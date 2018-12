Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam. Ga naar het openingsweekend van Lolaland in het voormalige Blijburg-paviljoen, of otnmoet de Sint op de Pepernotenmarkt in Osdorp. Een overzicht van de diverse activiteiten.

Kloffie - De Hallen

De maandelijkse kledingmarkt Kloffie vindt zaterdag plaats in de Hallen bij de Hannie Dankbaarpassage. Bezoekers kunnen kiezen uit vele tweedehands artikelen met als doel duurzamer met kleding om te gaan. Ook kun je je kapotte kleding laten repareren.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage

Wanneer: 1 december, van 12.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: Gratis toegang

Openingsweekend Lolaland

Verschillende ondernemers en omwonenden hebben meegewerkt aan het ombouwen van het voormalige Blijburg-paviljoen tot een ontmoetingsplek voor IJburgers. In het weekend van 30 november tot 2 december zal het paviljoen feestelijk worden heropend. Bezoekers kunnen komen feesten en de ondernemers ontmoeten.

Waar: Lolaland, Pampuslaan 501

Wanneer: 30 november tot 2 december

Prijs: Toegang is gratis

Pepernotenmarkt

Op het Osdorpplein wordt zondag de Pepernotenmarkt georganiseerd. Veertig standhouders zullen artikelen aanbieden, variërend van kleding tot speelgoed. Vanaf 13.00 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten arriveren en kan iedereen met hen op de foto.

Waar: Osdorpplein

Wanneer: Zondag 2 december vanaf 11.00 uur

Prijs: Toegang is gratis

80s Arcade Film Festival

FC Hyena organiseert zaterdag 1 december samen met de TonTon Club het 80s Arcade Film Festival. De hele dag zullen films uit de jaren tachtig te zien zijn, zoals Back to the Future en The Breakfast Club. Ook kan er op oude speelmachines gespeeld worden en zal er vanaf 23.00 uur een afterparty zijn met muziek uit de jaren tachtig.