Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht. Volg een lachworkshop om te ontspannen of neem je kinderen mee naar dj-les. Een overzicht van de diverse activiteiten.

Lachworkshop - In de 3 Krone

Lachen is gezond! Zondag is er een lachworkshop te volgen op de Oudegracht, met als doel even nergens aan te denken en te ontspannen. De workshop is goed voor "het vergroten van je relativeringsvermogen, het verminderen van stress en je buikspieren" en duurt anderhalf uur.

Waar: buurthuis In de 3 Krone, Oudegracht

Wanneer: 2 december

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Call Me by Your Name en silent disco - Filmcafé

Zaterdag wordt er een gratis film vertoond in het Filmcafé bij station Zuilen, met deze keer Call Me by Your Name. Deze Oscar-winnende film gaat over een jongen die gevoelens krijgt voor een vriend van zijn vader en speelt zich af in de jaren tachtig in Italië. Na de voorstelling kun je een koptelefoon opzetten voor de silent disco; door een kanaal te kiezen, bepaal je zelf op welke muziek je danst.

Waar: Filmcafé, nabij station Zuilen

Wanneer: 1 december

Prijs: de film is gratis, een koptelefoon 10 euro

Meer informatie

Dj-workshop voor kinderen - Camping Ganspoort

Sommige kinderen kunnen niet van knopjes afblijven en vinden muziek geweldig. Op Camping Ganspoort kunnen kinderen tijdens een workshop leren dj'en. Scratchen, nummers aan elkaar mixen, de maat tellen; binnen twee uur weten ze de beginselen.

Waar: Camping Ganspoort

Wanneer: 2 december

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Dit zijn de schrijvers #19 - Theater Kikker

Op deze negentiende en laatste editie van Dit zijn de schrijvers kun je luisteren naar nieuw literair talent. Het wordt een soort eindejaarsconference, een show met confessies uit het afgelopen jaar, mooi verpakt door dichters, rappers, toneelschrijvers en "mensen die heel goed zijn in Facebook".

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 2 december

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Yoga - Strand Oog in Al

Rekken en strekken langs het Amsterdam Rijnkanaal; bij Strand Oog in Al (Soia) beginnen zondag de yogalessen weer. Die vinden plaats in de strandtent of op het dakterras, wat voor een relaxte sfeer zorgt. Iedereen kan meedoen, dus ook beginners.

Waar: Strand Oog in Al

Wanneer: 2 december

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.