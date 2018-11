In Groningen kun je komend weekend al in een winterse stemming komen. Zo vindt er een kerstfair plaats in MartiniPlaza en kan er weer geschaatst worden op de Grote Markt.

Pietenspektakel

De Pieten zetten op zaterdag 1 en zondag 2 december tussen 12.00 en 16.00 uur de Groningse binnenstad op stelten. Ze duiken dan in de ene en dan in de andere straat op, zijn te vinden in een pashokje, achter de bar of in een markkraam, spelen Sinterklaasliedjes en trakteren op lekkers. Onder andere Circuspiet, Discopiet en Eenwielpiet zijn van de partij.

Wanneer: zaterdag en zondag

Waar: binnenstad

Prijs: gratis

Kerstfair MartiniPlaza

In MartiniPlaza kun je komend weekend alvast helemaal in de kerst- en winterstemming komen op de Kerstfair. Je vindt er winterse lekkernijen, decoraties en cadeaus, vachten, houtsnijwerk, warme wintermode, winterse wijnen en meer.

Wanneer: vrijdag tot en met zondag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: 6 tot 8 euro

Meer informatie

Groningen on Ice

Op de Grote Markt kan iedereen ook dit weekend de ijzers onder binden op de grote ijsbaan. De baan is zo’n 600 vierkante meter groot en overdekt, zodat er ook met slecht weer geschaatst kan worden.

Wanneer: tot en met 6 januari

Waar: Grote Markt

Prijs: 4 euro

Meer informatie

World Press Photo-tentoonstelling

In de Synagoge is de World Press Photo-tentoonstelling te zien. De expositie toont de beste actuele persfoto’s van vorig jaar. De tentoonstelling bestaat uit onder meer portretten, documentaireseries en nieuwsbeelden. Er zijn foto’s te zien in de categorieën natuur, sport, dagelijks leven, algemeen nieuws, mensen, hedendaagse kwesties, langetermijnprojecten en sportnieuws. Nieuw is de categorie milieu.

Wanneer: tot 2 december

Waar: synagoge Folkingestraat

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

FC Groningen - NAC Breda

FC Groningen speelt aankomende zondag thuis, in het Hitachi Capital Mobility Stadion, tegen NAC Breda.

Wanneer: zondag

Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion

Prijs: 18 - 29 euro

Meer informatie

Dieren in Groninger Museum

In het Groninger Museum is een expositie te zien die helemaal in het teken van dieren staat, genaamd Grrrom! Een tentoonstelling met een staartje. Het museum is in de depots op zoek gegaan naar kunstwerken waarop niet de mens of het landschap, maar het dier centraal staat. Dat leidde tot een tentoonstelling bestaande uit schilderijen, tekeningen, sculpturen en installaties uit de collecties oude, moderne en hedendaagse kunst.