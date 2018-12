Zo'n miljoen bezoekers komen jaarlijks naar Magisch Maastricht. Tijdens het winterevenement dat van 1 december tot en met 31 december plaatsvindt, verandert de stad in één groot kerstparadijs, compleet met kerstmarkten en schaatsbaan. Aanleiding voor NU.nl om een bezoek te brengen aan de stad, die nog veel meer te bieden heeft.

Conceptstore KOFFIE

Een warme kop koffie drinken kan bij KOFFIE bij Joost en Maartje, of KOFFIE in het kort. Wellicht moet je twee keer kijken voor je het gebouw binnenstapt. De koffiezaak is gevestigd in het pand van Le Marais Deux, een conceptstore. Waar aan de ene kant van het pand cappuccino's worden gedronken, kunnen bezoekers aan de andere kant rondneuzen tussen kleding, accessoires en andere producten.

"Maartje en ik wilden graag een koffiebar beginnen zoals we die nog niet zagen in Maastricht, één waar echt iedereen welkom is", vertelt eigenaar Joost van Miert. "Le Marais nodigde ons uit om dat te doen, dus daar begonnen we met twee tafeltjes en een kleine koffiemachine. De respons was zo positief, dat we inmiddels zijn gegroeid tot een hele zaak."

Een winkel voor Adriaans

Een veelgehoorde tip van locals is Adriaan de Smaakmaker. Deze kleine winkel staat vol met potjes jam, chutneys, azijnen, dressings en mosterd, die allemaal worden gemaakt in het kleine keukentje achter de kassa. De winkel is van de Brit James en zijn vrouw Angeliek, die als derde generatie de pottenwinkel van Adriaan voortzetten.

Hoewel de winkel niet meer wordt gerund door Adriaan, is de zaak nooit van naam veranderd. "Ik zou dom zijn als ik dat zou doen", vertelt James. "Je staat ervan te kijken hoeveel Adriaans er zijn in Nederland. We ontmoeten vaak mensen die Adriaan heten, dan komen ze op bezoek en nemen ze een selfie met ons logo."

Speltbakkerij bij een molen

De etalage van de Bisschopsmolen is rijk gevuld met Limburgse vlaaien, broden en meer lekkers. Verstopt in een zijstraatje van het Jekerkwartier zit deze ambachtelijke speltbakkerij, die haar naam te danken heeft aan de watermolen achter de bakkerij. Deze watermolen is de langst draaiende molen van Nederland en gratis toegankelijk.

De trots van de bakkerij is het worstenbroodje, vertelt bakker Diana van Eerd. "Die noemen we ook wel het 'gemengd huwelijk'. Het recept komt van origine van de opa van mijn man uit Brabant en het vlees en graan komen hier uit de regio. Die combinatie van Brabant en Limburg vinden wij een mooie toevoeging aan Maastricht."

Heel oude en heel nieuwe kunst

Aan de oever van de Maas prijkt een 28 meter hoge toren in de vorm van een raket. Dat is het Bonnefantenmuseum. Het museum heeft een contrasterend aanbod aan tentoonstellingen. Op de eerste verdieping is vooral oude kunst te vinden, met middeleeuwse houtsculpturen en schilderkunst uit de zeventiende eeuw.

De tweede verdieping daarentegen, biedt juist kunst voor liefhebbers van hedendaagse kunst. Zo exposeerde Kahlil Joseph, videoclipregisseur van zowel Kendrick Lamar als Beyoncé, hier zijn video-installaties en stelt Twin Peaks-regisseur David Lynch hier binnenkort zijn schilderkunst tentoon.

Stanley Donwood, Optical Glade, 2017. Foto: Johannes Timmermans.

Verborgen haard en tuin

De knusse lunchroom Livin' Room bestaat uit twee verschillende kamers; een woonkamer waar gasten plaats kunnen nemen in een grote stoel bij de haard en een open serre met toegang tot de verborgen stadstuin. Op het menu staan onder meer fruit, yoghurt, eieren met spek en verse broodjes. Ook zijn er veel opties voor vegetariërs en veganisten.

Een goede sfeer staat bij manager Thomas Avdimiotis hoog in het vaandel, en daar heeft hij ook zo zijn reden voor. "Ik ben zelf een international", vertelt hij. "Ik wil dat iedereen die hier binnenkomt zich welkom voelt, dus ik knoop een gesprek aan met vrijwel al mijn klanten."

Shoppen in een kerk

Boekhandel Dominicanen is een bijzonder adres voor kerstcadeaus. Deze boekenwinkel is gevestigd in de zevenhonderd jaar oude Dominicanenkerk. Naast de verkoop van boeken, muziek en films, worden er in de boekenwinkel regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, debatten, live muziek en exposities.

Alleen al voor de ervaring is de kerk een bezoek waard: het gotische gebouw is voorzien van torenhoge glas-in-loodramen en muur- en plafondschilderingen. Ook kan er koffie worden gedronken in de bijbehorende koffiebar op de verhoging van het voormalige priesterkoor.

Dineren in een filmtheater

Aan Het Bassin, de binnenhaven van de hippe Maastrichtse wijk het Sphinxkwartier, huist Lumière Cinema. Het filmhuis, dat ook dienstdoet als café en restaurant, behoort tot een van de grootste filmhuizen van Nederland. Door het hele gebouw zijn knipogen naar de filmwereld te vinden; van oude filmposters tot filmprojectoren en schijnwerpers als belichting.

Film is niet de enige reden om het filmtheater te bezoeken. In de voormalige elektriciteitscentrale van de fabriek huist het restaurant van Lumière. "We merkten dat filmpubliek echt uitgaanspubliek is", vertelt directeur David Deprez. "Dus toen we naar dit gigantische pand verhuisden, besloten we meer te bieden dan alleen film." Dat bleek een goede keuze. "Nu komen mensen zelfs slechts voor het eten."

Ondergrondse high wine

Wie de dag feestelijk wilt afsluiten, kan bij de Harbour Club terecht voor een goed glas wijn. Het restaurant en café bevinden zich in een van de oude kade kelders aan de historische binnenhaven van Maastricht.

Naast dineren of het bestellen van een kleine hap, kunnen gasten ook deelnemen aan een high wine. Gasten kunnen dan plaatsnemen in de lounge van de kelder aan de haard en krijgen een reeks aan kleine gerechtjes met bijpassende wijnen geserveerd.

Magisch Maastricht

Magisch Maastricht vindt plaats van 1 tot en met 31 december op verschillende locaties in Maastricht. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse activiteiten of rondstruinen over de kerstmarkten.

Schaatsbaan : volwassenen 5 euro, kinderen 2,50 euro

Kerstmarkt op het Vrijthof: toegang gratis

Reuzenrad: 5 euro per rit

Kerstmarkt in de grotten van Valkenburg: volwassenen 7 euro, kinderen 5 euro

Het huis van de Kerstman : volwassenen 2,50 euro, kinderen 1,50 euro

