Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met onder anderen Blaudzun, Waylon en Claptone.

Waylon - Ahoy

Opnieuw staat Waylon in Rotterdam Ahoy met zijn show Live in Concert – Top 1000 Allertijden. Tijdens dit concert duikt Waylon met zijn band in de Top 1000-lijst van Radio Veronica en vertolkt hij zijn favoriete nummers. Bezoekers kunnen muziek verwachten van onder anderen George Micheal, Prince, Michael Jackson, Queen en Doe Maar.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 30 november, aanvang 20.00 uur

Tickets: vanaf 42,70 euro

Blaudzun - Paard

Blaudzun is de artiestennaam van Johannes Sigmond. Na zijn album Promises Of No Man’s Land begon hij aan een albumtrilogie: Jupiter. De eerste twee platen uit de trilogie verschenen in 2017. Nu is daar _UP_, de laatste plaat uit de reeks. Met _UP_ sluit Blaudzun deze week in het Haagse Paard zijn Jupiter-tijdperk af.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 30 november, aanvang 20.00 uur

Tickets: 25 euro

DeWolff - Mezz

DeWolff is een psychedelische bluesrockband uit Limburg. De band, bestaande uit broers Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso, won in 2008 de landelijke finale van Kunstbende. Het trio heeft zes albums op zijn naam staan en shows gespeeld op Pinkpop en Sziget. Voor liefhebbers van psychedelische rock en blues.

Waar: Mezz, Breda

Wanneer: 30 november, aanvang 19.30 uur

Tickets: 20 euro

Claptone - 013

Hij is de man achter het gouden masker: Claptone. De Duitse techno en house producer brak door met zijn remix van Liquid Spirit, een single van jazzzanger Gregory Porter. De hit bracht hem naar de podia van grote festivals als Tomorrowland. Deze week treedt hij op in Tilburg met een intieme nachtshow in 013.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 1 december, aanvang 23.00 uur

Tickets: 16,50 euro

Maaike Ouboter - Effenaar

Heel klein en groots tegelijk, dat is de muziek van Maaike Ouboter. De zangeres nam deel aan het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland, waarna haar nummer Dat Ik Je Mis een hit werd. Inmiddels is de Nederlandse twee albums verder en weet ze concertzalen tot tranen te roeren. Voor fans van Spinvis en Bazart.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 1 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: 21 euro

Tom Baxter - Vondelkerk

Na tien jaar is Tom Baxter terug met een nieuw album. De singer-songwriter uit Londen staat bekend om zijn emotionele nummers, waaronder Better en Almost There. Op zijn nieuwe album The Other Side of Blue laat Baxter zich van zijn meest kwetsbare kant zien: in zijn eentje met zijn stem, gitaar en piano. Het concert vindt plaats in de Vondelkerk aan de Vondelstraat in Amsterdam.

Waar: Vondelkerk, Amsterdam

Wanneer: 3 december, aanvang 20.30 uur

Tickets: 17,02 euro

Jon Cleary - Paradiso

Hoewel Jon Cleary niet uit New Orleans komt, staat hij bekend als een van de grootste muzikanten van de stad. Zo stond hij jaren op het podium als vaste toetsenist van Bonnie Raitt en ontving hij een Grammy voor zijn soloalbum Go Go Juice. Voor liefhebbers van funk, soul, blues en jazz.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 4 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: 22,70 euro

