Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer dramafilm Beautiful Boy met Timothée Chalamet en kerstanimatie The Grinch met onder anderen de stem van Carlo Boszhard.

Beautiful Boy - Drama

Journalist David Sheff en zijn tienerzoon Nic zijn de beste vrienden. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld in. David besluit er zijn missie van te maken om zijn zoon te redden, maar dat gaat niet zoals verwacht. Wil Nic wel gered worden?

Genre: drama

Regisseur: Felix van Groeningen

Cast: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney

Kijkwijzer: 16+

The Grinch - Animatie

De Grinch is een mopperkont, met een hekel aan Kerst. Hij is van plan om het kerstfeest te stelen, maar ontmoet het vrolijke meisje Cindy-Lou die juist dol is op het feest. Zij krijgt het voor elkaar om de Grinch op andere gedachten te brengen en het kerstfeest te redden.

Genre: animatie, comedy, familie

Regisseur: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Cast: Carlo Boszhard (stem), Kee Derwig (stem), Ilse Warringa (stem)

Kijkwijzer: 6+

I Still See You - Thriller

Negen jaar geleden scheurde de wereld open en vervaagde de scheiding tussen leven en dood. De levenden leven nu samen met geestachtige wezens genaamd Remnants. Contact tussen levenden en deze Remnants is niet mogelijk en de wereld lijkt een nieuwe harmonie te hebben gevonden. Tot een Remnant een jong meisje bedreigt en haar leven voor altijd verandert.

Genre: thriller

Regisseur: Scott Speer

Cast: Bella Thorne, Aidan Ritchie, Marina Stephenson Kerr

Kijkwijzer: 12+

The Possession of Hannah Grace - Horror

Wanneer een geestuitdrijving van een jonge vrouw misloopt, komt ze te overlijden. Later heeft Megan Reed nachtdienst in een mortuarium, waar een zwaar toegetakeld lichaam wordt binnengebracht. Helemaal alleen in de donkere kelder krijgt Megan afgrijselijke visoenen, waardoor ze vermoedt dat de duistere geest nog steeds in het dode lichaam van Hannah Grace zit.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Diederik van Rooijen

Cast: Stana Katic, Grey Damon, Shay Mitchell, Gijs Scholten van Aschat

Kijkwijzer: 16+

Niet Schieten - Drama

De negenjarige David verliest in één klap zijn moeder, vader en zus tijdens een overval van de Bende van Nijvel in de Belgische stad Aalst. Het is aan Albert, de grootvader van David, om de opvoeding van David op zich te nemen en hem weer een toekomst te geven. Wanneer de overval alleen nog maar meer vragen oplevert, probeert Albert de waarheid te ontmaskeren.

Genre: drama

Regisseur: Stijn Coninx

Cast: Jan Decleir, Viviane de Muynck, Jonas van Geel

Kijkwijzer: 16+

De Chaque Instant - Documentaire

Elk jaar beginnen tienduizenden jonge mensen aan de studie verpleegkunde. De studenten doorstaan een intensief en moeilijk parcours, waarbij ze geconfronteerd worden met lijden, ziekte, gewonde zielen en gewonde lichamen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid in hun handen.

Genre: documentaire

Regisseur: Nicolas Philibert

Kijkwijzer: 9+

Becoming Astrid - Drama

De jonge Astrid Lindgren besluit stage te lopen bij de lokale krant. Daar belandt ze in een affaire met de getrouwde hoofdredacteur Blomberg. Nadat Astrid onverwachts zwanger raakt, verlaat ze haar vertrouwde omgeving om in het geheim te bevallen in Kopenhagen. Astrid gaat een bewogen leven tegemoet en gebruikt haar fantasie om verhalen te bedenken voor haar zoon, wat later resulteert in de avonturen van Pippi Langkous.

Genre: drama

Regisseur: Pernille Fischer Christensen

Cast: Alba August, Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Maria Bonnevie

Kijkwijzer: alle leeftijden

Good Manners - Drama

Ana is ongehuwd zwanger geraakt en verstoten door haar rijke familie. Om er tijdens de zwangerschap niet alleen voor te staan, neemt ze de eenzame verpleegster Clara in dienst als nanny en huishoudelijke hulp. De band tussen de twee vrouwen ontwikkelt zich tot een liefdesrelatie , maar staat onder grote druk door geheimen die beide vrouwen dragen. Wanneer Ana zich steeds vreemder begint te gedragen, lijkt er iets mis te zijn met haar baby.

Genre: drama

Regisseur: Juliana Rojas, Marco Dutra

Cast: Miguel Lobo, Isabel Zuaa, Marjorie Estiano

Kijkwijzer: 16+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 29 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

