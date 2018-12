Ze zijn er weer: de winterfestivals. Van winterparadijs in de RAI tot liters glühwein in Groningen. Er is de komende periode voor ieder wat wils.

Het Amsterdamse Winterparadijs - Amsterdam

De RAI wordt deze winter zowel binnen als buiten tijdelijk omgetoverd tot een groots meerdaags winterevenement. Zowel overdag als 's avonds is er voor jong en oud van alles te doen. Je kan er schaatsen, indoor langlaufen, dansen in de après-skibar of silent disco, naar de film, eten en drinken, en meezingen tijdens optredens van bekende artiesten als Lil' Kleine en Xander de Buisonjé.

Wanneer: 21 tot 30 december

Waar: RAI Amsterdam

Toegang: 5 euro zonder activiteiten, 17,50 euro met activiteiten

Meer informatie

IJsvrij Park Festival - Rotterdam

Dit relatief nieuwe winterfestival ligt in Het Park bij de Euromast, te herkennen aan de overdekte ijsbaan. Deze tweede editie is IJsvrij groter, met een café waar je gezellig kan borrelen. Maar er zijn ook meer activiteiten met muziek, dans en theater. Zo is er op de woensdagen een knutselmiddag voor kinderen en op vrijdag 7 en 28 december een silent disco.

Wanneer: 30 november tot 6 januari 2019

Waar: Het Park, Euromast

Toegang: gratis

Meer informatie

WinterWelVaart - Groningen

Sfeervolle verlichte schepen, een knusse markt, livemuziek en liters glühwein zijn de hoofdingrediënten van WinterWelVaart in Groningen. Muziekliefhebbers komen aan hun trekken met een muziekprogramma met diverse artiesten. Er is een poëzieprogramma met voordrachten en lezingen, en langs het water staan verschillende kraampjes en doe je een hapje of drankje.

Wanneer: 21 tot 23 december

Waar: Centrum van Groningen

Toegang: gratis

Meer informatie

IJsbeelden Festival - Zwolle

Dit festival heeft dit jaar als thema wereldberoemde verhalen. Hierdoor geïnspireerd maken ijskunstenaars vanuit de hele wereld hun kunstwerken in een 1.200 vierkante meter grote vrieshal. Met speciale effecten als licht, geluid en projectie komen de beelden tot leven. Naast de ijshal zijn er verwarmde hallen, aangekleed in winterse sferen met bijpassende horeca, en een Winter Wonderland KinderPlaza met attracties.

Wanneer: 15 december tot 3 maart 2019

Waar: IJsselhallen

Toegang: kinderen tot 10 jaar 10 euro, volwassenen 14,50 euro

Meer informatie

Knus - Utrecht

Zweven, struinen, beleven en opwarmen; het kan allemaal bij Knus in Utrecht. Doe dit door een bezoek te brengen aan optredens in de 'huiskamers' op Utrechtse bruggen en pleinen. Er is van alles te doen voor jong en oud; van muziek en theater tot literatuur en spelletjes. Op de Mariaplaats, Stadhuisplein en het Domplein zijn er speciale streekmarkten in winterse sferen.

Wanneer: 14 tot 16 december

Waar: diverse pleinen in de stad

Toegang: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete winterfestival? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.