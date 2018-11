Bijna elke grote stad heeft er één; een wijk met veel galeries en ateliers. Hier maken, tonen of verkopen kunstenaars op een vaak intieme wijze hun werk. Een overzicht van een aantal galeriewijken in ons land.

Eendrachtsplein - Rotterdam

Rondom het Eendrachtsplein, richting de Witte de Withstraat en de Nieuwe Binnenweg, vind je allerlei interessante galeries en ateliers. Een bekende is Galerie De Aanschouw. Hier vindt iedere donderdagavond rond 21.00 uur een wissel plaats, waarbij kunstenaars beurtelings met een werk exposeren. Of bezoek Contour Gallery, waar je nu kijkt naar de fotoserie Frozen Times van Lars van den Brink.

Contour Gallery

Jordaan - Amsterdam

Het is vanwege haar schoonheid een van de meest bezochte wijken van Amsterdam: de Jordaan. Hier liggen talloze galeries en ateliers verscholen. Van de Bloemstraat tot de Elandsgracht; volg de grachten en steegjes en je hopt zo van de ene naar andere tentoonstelling. Bezoek bijvoorbeeld Galerie Fons Welters, waar vanaf 23 november de werken van Gabriel Lester te bewonderen zijn. Of ga naar de solo-expositie van Tamara Muller, nu te zien in Galerie Bart aan de Elandsgracht.

Galerie Fons Welters

Wittevrouwen - Utrecht

In het statige Wittevrouwen is het geen straf om een wandeling te maken. Extra leuk is het om daar ateliers aan te doen. Wandel eens binnen bij Atelier De Wijde Doelen aan de Biltstraat. Hier werken zo'n dertig kunstenaars met een (verstandelijke) beperking vanuit diverse disciplines. Er is ook een atelierwinkel waar je een uniek en betaalbaar kunstwerk scoort. In het atelier van kunstschilder Antonetta Eilers, aan de Monseigneur van de Weteringstraat, zie je experimenteel werk met olieverf en patina op koperplaten.

Atelier De Wijde Doelen

Jekerkwartier - Maastricht

Breng je een bezoek aan Maastricht? Probeer dan het historische Jekerkwartier mee te pakken. Hier kun je niet alleen winkelen in kleine boetiekjes, maar ook een kijkje nemen in de een aantal interessante galeries. Een bekende is Galerie MOA, met veel hedendaagse kunst van een zestal kunstenaars, onder wie schilders, beeldhouwers en fotografen. Ook een aanrader is Galerie Stevens, dat gevestigd is in een statig pand met een royaal aanbod moderne kunst uit binnen- en buitenland.

Galerie MOA

Oud Strijp - Eindhoven

Eindhoven staat bekend om zijn design en kunst. Een bekende galerie is de COVA Art Gallery, met kunst van tien verschillende hedendaagse kunstenaars. Een paar meter verderop ligt Galerie Nasty Alice. Hier zijn van 23 november tot 23 december de 'portfoliodagen'. Na tien edities waar 130 kunstenaars aan meededen zie je hier nu een best of-expositie met een shortlist van werk van dertig geselecteerde kunstenaars.

Galerie Nasty Alice

Oude Binnenstad - Zwolle

De oude binnenstad van hanzestad Zwolle - met haar stadsmuren, oude gebouwen en grachten - is al bijzonder op zich. Precies hier liggen ook een aantal interessante galeries binnen loopafstand van elkaar. Stap bijvoorbeeld binnen bij Galerie Nende Kunst, opgericht door Natasja van 't Ende. Hier zie je veel schilderijen waarbij ronde vormen en contrast centraal staan. Ook bijzonder is galerie Delfi Form, gevestigd in een oud gildehuis. Hier worden tentoonstellingen van bekende hedendaagse kunstenaars gehouden.

Delfi Form

Noordeinde - Den Haag

Als het ergens stikt van de galeries en ateliers in Den Haag, dan is het wel op en rondom Noordeinde. Voor liefhebbers van het hedendaags realisme is Galerie Montulet een aanrader. Of bezoek iets verderop Stroom Den Haag. Hier zijn verschillende exposities te zien, zoals het Repairing Earthquake Project van kunstenaar Nishiko. Hij repareert en reconstrueert gehavende voorwerpen die zijn gevonden na de aardbeving en tsunami van 2011 in het Japanse Tohoku-gewest.

Stroom Den Haag

Binnenstad - Groningen

Wie een bezoek brengt aan het oude centrum van Groningen ontkomt niet aan de tientallen ateliers en galeries die hier gevestigd zijn. Alleen al ten zuiden van de Vismarkt en Akerkhof liggen er acht. Voor fans van fotografie is een bezoek aan Noorderlicht een aanrader. Hier zie je tot 6 januari het werk van Ton Broekhuis, die de schoonheid, bloei en sterfte in zijn woonomgeving in de Friese Stellingwerven vastlegde. Voor nieuwe, moderne kunst ga je naar Galerie Noord, die haar bezoekers graag verrast met kunst van een wisselend karakter.

Galerie Noord

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een galeriewijk? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.