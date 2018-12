Komend weekend kan er weer geschaatst worden op de Grote Markt. Maar er is meer te doen, zoals het documentairefestival IDFA in het Groninger Forum of de voorstelling Pepernotenpret.

Groningen on Ice

De Grote Markt is komende weken omgetoverd tot een grote ijsbaan. Dat betekent volop zwieren en zwaaien, en dat middenin de binnenstad en onder het toeziend oog van de Martinitoren. Wie uitgeschaatst is, kan terecht op het terras.

Waar: Grote Markt

Wanneer: tot en met 6 januari

Prijs: 4 euro

Jonge Harten Theaterfestival

Vrijwel alle theaters in Groningen staan nog tot en met zaterdag in het teken van Het Jonge Harten Festival. Het publiek kan zich laten verrassen door voorstellingen van jonge theatermakers uit binnen- en buitenland, en daarbij komt van alles voorbij: performance, dans, muziek, theater. Het festival bereikt inmiddels met zijn voorstellingen, workshops en andere activiteiten ruim 10.000 bezoekers per jaar.

Waar: Verschillende theaters in de stad

Wanneer: tot en met zaterdag

Prijs: afhankelijk van de voorstelling

IDFA Groningen

Het Groninger Forum is dit weekend het decor van het IDFA, het International Documentary Film Festival Amsterdam. In Groningen is een satellietprogramma te zien, met bijzondere documentaires van over de hele wereld. Kijk naar documentaires over bijvoorbeeld journalist Eelco Bosch van Rosenthal, politica Sylvana Simons, burgerjournalist Benjamin Strick of schrijver Pieter Waterdrinker. Ze zijn zelf te gast bij de voorstelling.

Waar: Groninger Forum

Wanneer: tot en met zondag

Prijs: uiteenlopende prijzen

Pepernotenpret

In MartiniPlaza is zaterdag de familievoorstelling Pepernotenpret te zien. Een vrolijke, grappige en muzikale voorstelling met Dirk Scheele, Sinterklaas en de Pieten. Dirk speelt en zingt samen met een Pietenband veel nieuwe, maar ook bekende Sinterklaasliedjes.