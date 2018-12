Sinterklaas is in het land en werkt dag en nacht om alles op tijd af te krijgen voor zijn verjaardag. Gelukkig ontbreekt het de goedheiligman niet aan logeerkastelen. Op de volgende plaatsen kun je handjes schudden met Sinterklaas en de Pieten helpen met klusjes. Als je er niet bij kunt zijn, dan is er altijd nog de traditionele televisie-uitzending van Zapp Sinterklaasfeest.

Het Pakhuis van Sinterklaas - Venlo

De Pieten hebben alle pakjes opgeslagen in het Limburgs Museum. Ze kunnen veel helpende handjes gebruiken, want alles moet nog ingepakt worden. "Anders krijgen ze het niet op tijd af", aldus Maud van Meijel van het Limburgs Museum. Bij het Pakhuis krijgen alle kinderen een knipkaartje. Ze moeten zes opdrachten voltooien, zoals een cadeautje inpakken, over het dak lopen en een pakje door de schoorsteen gooien. Overal worden ze geholpen door Pieten. Na elke opdracht krijgen ze een knip in hun kaartje en aan het eind ontvangen ze hun pietendiploma. Bovendien komt Sinterklaas elke woensdag, zaterdag en zondag langs in het museum.

Waar: Keulsepoort 5, Venlo

Wanneer: 20 november tot 2 december

Prijs: 4 euro

Meer informatie

De Pakjestoren van Sinterklaas - Amersfoort

De Pieten zijn druk aan het werk in de Onze Lieve Vrouwetoren. Alle pakjes die op 5 december bezorgd moeten worden, liggen te wachten om ingepakt te worden. Iedereen mag intussen de Pakjestoren bezoeken. Tot en met de zolder ligt het er bezaaid met pakjes en strooigoed. Er komen vreemde geluiden van boven uit de toren. Wie zou daar zijn? Op zondag verlaten de Sint en zijn Pieten de Pakjestoren om een rondgang te maken door de Amersfoortse binnenstad.

Waar: Krankeledenstraat 30, Amersfoort

Wanneer: 24 en 25 november

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Het Kasteel van Sinterklaas - Helmond

De ruim 25.000 toegangskaarten voor Het Kasteel van Sinterklaas waren binnen negen minuten weg, maar gelukkig worden er ook veel gratis activiteiten georganiseerd op het terrein van het kasteel. "We vinden het vervelend dat niet iedereen kaarten kan krijgen en daarom breiden we elk jaar het gratis voorterrein een stukje uit", zegt de Niki de Greef van Het Kasteel van Sinterklaas. Je kunt de schimmel Amerigo in zijn stal bezoeken, gek doen met de Pieten, een ritje op de draaimolen maken, in een minitreintje rijden of spelletjes spelen. Daarnaast worden er veel theatervoorstellingen voor kinderen gegeven en daarvoor zijn er nog volop kaarten beschikbaar.

Waar: Kasteelplein 1, Helmond

Wanneer: 20 november tot 2 december

Prijs: gratis

Meer informatie

Het Kasteel van Sinterklaas - Heeswijk-Dinther

Wie geen kaarten meer kon krijgen voor Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond, maakt nog een kans in Heeswijk-Dinther. Daar zijn voor zaterdag nog kaarten beschikbaar. Je kiest een tijdslot en krijgt een rondleiding door het volledig aangeklede kasteel van Sinterklaas, met een pepernotenbakkerij, de inpakzaal en de pietenslaapkamer. Uiteindelijk kom je in de werkkamer van Sinterklaas, waar kinderen zijn hand kunnen schudden en op de foto kunnen. Tijdens de rondleiding ben je gebonden aan een tijdslot, maar op het bovenplein waar een dj draait, kun je zelf bepalen hoelang je blijft. "De dj krijgt zelfs ouders op de dansvloer", zegt Annemieke Bakker van Kasteel Heeswijk.

Waar: Kasteel 4, Heeswijk-Dinther

Wanneer: 24 en 25 november

Prijs: vanaf 6 euro

Meer informatie

Het Kasteel van Sinterklaas - Muiden

Het Muiderslot werd al jaren door tv-programma De Club Van Sinterklaas als opnamelocatie gebruikt. Dat was aanleiding voor het bestuur van het Muiderslot om in 2012 een eigen sinterklaasevenement te beginnen. "Bij ons gaat het om de klassieke elementen van Sinterklaas: de schoen zetten, het zingen en een appel voor het paard achterlaten", zegt Imre Besenger, die het project leidt. De zondag is uitverkocht, maar voor de zaterdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Je koopt een kaartje voor een bepaalde aanvangstijd. Daarna maakt het niet uit hoelang je in het kasteel blijft. Kinderen kunnen hun pietendiploma halen op het oefendak, er is een grote knutseltafel waaraan ze een tekening voor de Sint kunnen maken en op het slotplein staat Amerigo en buitelen de acrobatische Pieten over elkaar heen.

Waar: Herengracht 1, Muiden

Wanneer: 24 en 25 november

Prijs: Volwassenen 15,50 euro, kinderen 9 euro

Meer informatie

Sinterklaas in Geertjes Hoeve - Haarzuilens

Sinterklaas hoeft niet altijd zijn intrek in een luxueus kasteel te nemen. Hij is net zo lief op een gezellige boerderij. Komend weekend komt hij op bezoek bij Geertjes Hoeve. Er is een pietenparcours waar kinderen hun pietendiploma kunnen halen door op de strobaan te klauteren en pakjes te bezorgen. Verder kunnen ze ponyritjes maken, een speurtocht voltooien en geitjes voeren. Op zondag komt Sinterklaas in de geitenstal langs om handjes te schudden en is er een pietenshow. "Bij ons is Sinterklaas een stuk kleinschaliger dan bij de intocht", zegt Anne van Rijn van Geertjes Hoeve.

Waar: Thematerweg 5, Utrecht

Wanneer: 24 en 25 november

Prijs: afhankelijk van activiteit, vanaf 0,75 euro

Meer informatie

Zapp Sinterklaasfeest - Utrecht

Traditiegetrouw viert Sinterklaas zijn verjaardag in de Jaarbeurs van Utrecht. Dit jaar komen onder anderen K3, Mega Mindy, Nijntje, en Buurman en Buurman optreden voor de Sint. Er zijn vier opvoeringen van het sinterklaasfeest. Zo'n 1,5 uur voor aanvang ben je welkom om alvast met de Pieten te dansen. Hou er rekening mee dat er opnames voor de televisie-uitzending gemaakt worden en dat het volwassenen niet is toegestaan zich als Piet te verkleden op dit evenement.

Waar: Jaarbeursplein, Utrecht

Wanneer: 24 en 25 november

Prijs: vanaf 13 euro

Meer informatie

Deze evenementen zijn samengesteld door de redactie van NU.nl. Mis je een evenement dat niet in dit overzicht staat? Noem het hieronder in de reacties.