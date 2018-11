Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Van een silent disco in Paard tot spannend kindertheater in Theater Dakota.

Chopin aan Zee - Den Haag en Scheveningen

Geniet vier dagen lang van de muziek van Chopin met concerten, lezingen en andere muzikale presentaties op verschillende locaties in de stad en in Scheveningen. Leer hierdoor nog meer over de bijzondere geschiedenis en muziek van deze wereldberoemde componist.

Waar: diverse locaties

Wanneer: donderdag 22 tot zondag 25 november

Toegang: 30 euro (10 euro tot 25 jaar)

Meer informatie

Discoschaatsen - Kurhausplein

Trek je schaatsen aan en ga los onder de discoballen, lichten en swingende muziek van dj George North. Van 19.00 tot 22.00 uur kun je op de schaatsbaan op het Kurhausplein komen discoschaatsen.

Waar: Kurhausplein

Wanneer: vrijdag 23 november

Toegang: 5 euro

Meer informatie

Stille Disco - Paard

Doe je koptelefoon op en draai met je heupen op de disco- en hiphopmuziek van nu. Of luister naar de klassiekers en hits van toen. Schakel zelf gewoon tussen de drie dj's die zijn te ontvangen op verschillende kanalen via je koptelefoon.

Waar: Prinsengracht 12

Wanneer: zaterdag 24 november

Toegang: 10 euro

Meer informatie

De Haagse Vlooienmarkt - GIA

Twee dagen lang kun je komen 'schatzoeken' tussen de ruim driehonderd kramen vol tweedehands spullen in de evenementenhal GIA. Van een warme vintage winterjas tot leren laarzen en van hergebruikte meubels tot sinterklaas- en kerstcadeaus. Er is voor ieder wat wils.

Waar: De Werf 11

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 november

Toegang: 4 euro

Meer informatie

Berlage, Brand & Bites briefproeverij - Brasserie Berlage

Bierliefhebbers proeven zondagmiddag bij Brasserie Berlage verschillende Brand-speciaalbieren in het restaurant. Op de achtergrond klinkt livemuziek en er worden hapjes geserveerd. De toegang is gratis, de bieren proef je vanaf 3 euro per stuk.

Waar: President Kennedylaan 1

Wanneer: zondag 25 november

Toegang: gratis

Meer informatie

Superloeser (5+) en Supermiddag - Theater Dakota

De kindervoorstelling Superloeser gaat over superheld Joyce die een bijzondere superkracht heeft: ze kan knakworsten uit haar polsen schieten. Naast de voorstelling is er ook een lunch voor ouders en kinderen. Vooraf liggen er maskers klaar om te knippen, plakken en versieren voordat de show begint. Na de show kun je nog een dansje doen op dj Funky Fran.

Waar: Zuidlarenstraat 57

Wanneer: zondag 25 november

Toegang: 6 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.