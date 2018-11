Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Van keihard dansen in nachtclub BAR tot een sinterklaasvaart met pannenkoeken.

Traditionele Finse kerstmarkt - Het Finse Huis

Op deze Scandinavische kerstmarkt vind je naast een uitgebreide supermarkt met Finse etenswaren ook textiel, design, woonaccessoires, boeken, kerstartikelen en handgemaakte producten. En natuurlijk is de enige 'echte' Kerstman ook aanwezig.

Waar: Linnaesstraat 37

Wanneer: vrijdag 23 tot zondag 25 november

Prijs: gratis

Sinterklaasvaart - Pannenkoekenboot

Ook dit jaar brengen de Sint en Pieten een bezoek aan de Pannenkoekenboot. Vaar twee uur lang mee met de boot die helemaal in het teken staat van Sinterklaas. Smul onbeperkt van pannenkoeken en doe mee met sinterklaasspellen en –dansjes. Wie zoet is krijgt daarna een presentje.

Waar: Parkhaven 13

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 november

Prijs: 22,50 euro

Rotterdamse Oogstmarkt - Noordplein

Tijdens deze sfeervolle buurtmarkt doe je lokale boodschappen, een dansje op live muziek of een hapje en drankje op een van de terrassen. Voor velen is deze markt al jaren de plek voor verse producten - rechtstreeks afkomstig van de makers - tegen een betaalbare prijs.

Waar: Noordplein

Wanneer: zaterdag 24 november

Prijs: gratis

Operator Club Night - BAR

In BAR is het zaterdag weer tijd voor een nacht dansen op muziek van dj's die de mensen achter Operator Radio voor je hebben uitgekozen. Op de line-up staat headliner The Hacker, samen met Cosmic Force (live), Marsman, Butterslut en Pig Frenzy (live).

Waar: Schiekade 201

Wanneer: zaterdag 24 november

Prijs: 10 euro

Kinderconcert Mijn Suriname, mijn Nederland - TENT

Al in september startte TENT met de tentoonstelling Who do you think you are?, bedacht door singer-songwriter Sabrina Starke. Onderdeel van dit project is het kinderconcert voor kinderen van vijf tot elf jaar. De zangeres deelt haar eigen zoektocht en neemt kinderen mee op een muzikale reis.

Waar: Witte de Withstraat 50

Wanneer: zondag 25 november

Prijs: 5 euro

Ambient Sessions - MONO

Sluit het weekend relaxed af tijdens de Ambient Sessions in café MONO. Er staan dj's en artiesten klaar met muziek waar je naar luistert terwijl je onderuitzakt in de vintage banken en van een drankje geniet. Deze zondag met dj Yuto Takei uit Japan, Wanderwelle (live) en Winterdagen (live).

Waar: Vijverhofstraat 15

Wanneer: zondag 25 november

Prijs: gratis

Gewoon Stoer! - Kruisplein

Fotograaf en presentatrice Sacha de Boer heeft tachtig vrouwen geportretteerd voor de expositie Gewoon Stoer!. Alle vrouwen die geportretteerd zijn, hebben een bijzonder levensverhaal. De tentoonstelling is een onderdeel van de tachtigste verjaardag van het tijdschrift Margriet.

Waar: Kruisplein

Wanneer: 22 tot 29 november

Prijs: gratis

