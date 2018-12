Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de actiefilm Robin Hood met Jamie Foxx en het biografische drama Mary Shelley met Dakota Johnson.

Robin Hood - actie

Wanneer kruisvaarder Robin van Loxley samen met commandant Little John na de oorlog terugkeert in Engeland, is niets hetzelfde. Zijn landgoed is verwoest, zijn geliefde is met een ander en er heerst armoede onder de inwoners van Nottingham dankzij een corrupte sheriff. Loxley en Little John besluiten zich in te zetten voor de armen en komen in opstand tegen de koning.

Genre: actie, avontuur

Regisseur: Otto Bathurst

Cast: Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Mary Shelley - drama

Mary Shelley, dochter van de feministische schrijfster Mary Wollstonecraft, wordt op haar zeventiende verliefd op de dichter Percy Shelley. Ze besluiten samen weg te lopen en belanden in Zwitserland, waar ze worden uitgenodigd een spookverhaal te schrijven. Deze opdracht heeft grote gevolgen voor de literaire geschiedenis, aangezien dit voor Mary de aanleiding was om het iconische karakter Frankenstein te scheppen. Hoewel Mary als vrouw niet serieus wordt genomen als auteur, doet ze er alles aan om haar verhaal tot leven te laten komen.

Genre: drama, biografisch, romantiek

Regisseur: Haifaa Al-Mansour

Cast: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley

Kijkwijzer: 9+

Draaitijden, locaties en tickets

The Wife - drama

Joan Castleman is getrouwd met de succesvol schrijver Joe Castleman. Veertig jaar lang heeft ze al haar dromen, talent en ambities aan de kant geschoven voor de carrière van haar man. Dat leverde een stabiel huwelijk op, maar vlak voor Joe de Nobelprijs voor Literatuur uitgereikt krijgt, onthult Joan een diep geheim waardoor het huwelijk van de twee in gevaar komt.

Genre: drama

Regisseur: Björn Runge

Cast: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

Widows - thriller

Veronica, Alice, Linda en Belle hebben niks met elkaar gemeen, behalve de schulden die hun overleden, criminele echtgenoten hebben achtergelaten. Gebukt onder deze problemen besluiten ze het heft in eigen handen te nemen en smeden ze een plan om de grip op hun eigen leven weer terug te krijgen.

Genre: thriller

Regisseur: Steve McQueen

Cast: Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez

Kijkwijzer: 16+

Draaitijden, locaties en tickets

Liebe in den Gängen - drama

Christian werkt op een industrieterrein in het voormalige Oost-Duitsland. Daar ontmoet hij de mysterieuze Marion die op de afdeling Zoetwaren werkt en hij valt als een blok voor haar. Zijn collega's leggen hem uit dat ze niet beschikbaar is, maar Christian en Marion leren elkaar toch beter kennen. Wanneer Marion niet meer op werk komt opdagen, vervalt Christian weer in zijn sombere gewoontes.

Genre: drama

Regisseur: Thomas Stuber

Cast: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth

Kijkwijzer: 12+

Draaitijden, locaties en tickets

Jij bent mijn vriend - documentaire

De zesjarige Branche is met zijn ouders vanuit Macedonië naar Nederland gekomen. Omdat Branche geen Nederlands spreekt, ontstaat er een taalbarrière, waardoor het niet makkelijk blijkt om vrienden te maken. De documentaire volgt Branche in zijn missie om een band met zijn leeftijdsgenoten te creëren.

Genre: documentaire

Regisseur: Petra en Peter Lataster

Kijkwijzer: alle leeftijden

Draaitijden, locaties en tickets

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 22 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.