De broers Hakim en Karim Traïdia organiseren van 6 tot en met 9 december in Haarlem het eerste Internationale Maghreb Film Festival (MFF). Het festival richt zich op de filmcultuur in de Noord-Afrikaanse Maghreblanden (Algerije, Marokko en Tunesië).

Op diverse locaties in Haarlem zijn tijdens het festival 24 films te zien, waaronder de hoofdfilm Mustafa Z. In totaal zijn het twaalf lange speelfilms en twaalf korte films. Het hoofdthema is: De Vrouw, zowel voor, achter, als naast de camera.

Hakim Traïdia is bekend van Sesamstraat en oprichter van Circus Hakim. Zijn broer Karim is bekend als regisseur van de film De Poolse Bruid, die is bekroond met twee Gouden Kalveren.

"We willen iets moois laten zien uit de cultuur van de Noord-Afrikaanse regio waar Karim en ik opgegroeid zijn", zegt Hakim. "Zo bieden wij kansen aan hier nog onbekend cinematografisch talent. Ik geloof dat cultuur ons bij elkaar brengt, ons bindt, maar vooral: cultuur maakt het leven minder zuur."

Een groot aantal filmmakers, acteurs en actrices is aanwezig tijdens het festival om hun films te presenteren en daarover in gesprek te gaan met het publiek. De discussies worden geleid door Nederlandse en niet-Nederlandse filmmakers, journalisten en andere experts op filmgebied.