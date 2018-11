Het is nog niet koud genoeg om te schaatsen op natuurijs. Maar gelukkig kun je nu, of binnenkort, terecht bij deze tijdelijke 'plezierschaatsbanen', op bijzondere plekken verspreid over het land. Weer of geen weer.

Ice Amsterdam

Deze schaatsbaan is geliefd vanwege de ligging op het Museumplein met als decor het Rijksmuseum. Ook schaats je er onder de replica van de Magere Brug of drink je aan de kant een kop warme chocolademelk. Tijdens de kerstperiode zijn er extra activiteiten en kraampjes rond de schaatsbaan die samen een sfeervolle kerstmarkt vormen.

Waar: Museumplein, Amsterdam

Wanneer: 17 november tot 3 februari 2019

Prijzen: 6,50 euro toegang en 6,50 euro schaatshuur

Meer informatie

Schaatsbaan Kurhaus

Op het Kurhausplein kun je schaatsen op de overdekte ijsbaan van 600 vierkante meter. De verwarmde terrassen van de restaurants rondom het plein bieden plek om bij te komen of de maag te vullen met wat lekkers. Let erop dat handschoenen verplicht zijn op deze ijsbaan.

Waar: Kurhausplein, Scheveningen

Wanneer: 10 november tot 20 januari

Prijzen: 5 euro toegang en 5 euro schaatshuur

Meer informatie

Groningen on Ice

Vrieskou of niet, vanaf 22 november kunnen de schaatsen ook in Groningen uit het vet. Op de Grote Markt schaatsen liefhebbers hier ruim zes weken lang op de bijna 600 vierkante meter ijsbaan. Net als voorgaande jaren is de baan overdekt met een doorzichtig dak. Dit jaar is de baan voor het eerst opgebouwd tegen de trappen van het VVV-gebouw waardoor er een grote tribune ontstaat om te zitten en mensen te kijken.

Waar: Grote Markt, Groningen

Wanneer: 22 november tot 6 januari

Prijs: 4 euro toegang en 3,50 euro schaatshuur

Meer informatie

Winters Delft

Ook in Delft kun je schaatsen op de 600 vierkante meter grote ijsbaan ‘Winters Delft’. Dit jaar ook met een curling- en kinderbaan van honderd vierkante meter extra. De schaatsbaan komt naast Café X te staan; een plek bij de TU Delft. Na het schaatsen haal je hier je kop warme chocolademelk.

Waar: TU Delft aan de Mekelweg, Delft

Wanneer: 7 december tot 9 januari

Prijs: 5,50 euro toegang en 5 euro schaatshuur

Meer informatie

Schaatsbaan Rotterdam

Voor de meer sportieve schaatsers is de Schaatsbaan Rotterdam een ideale plek. Met elke maandag en woensdag een noren-uurtje, waar alleen geschaatst wordt met noren. In de weekenden wordt de ijsbaan verlicht door een lichtshow met bonte kleuren. De naastgelegen funbaan, waar je kan curlen, is al open.

Waar: Sportpark Toepad 95, Rotterdam

Wanneer: 1 december tot 27 februari

Prijs: Vanaf 5,50 euro toegang, vanaf 6 euro schaatshuur

Meer informatie

Kerstijsbaan Bergen op Zoom

Midden op de Grote Markt van Bergen op Zoom ligt ook deze winter een ijsbaan voor jong en oud. Naast vrij schaatsen, worden er ook curlingwedstrijden gehouden. Een hapje of drankje? Dat kan op het overdekte en verwarmde naastgelegen terras.

Waar: Grote Markt, Bergen op Zoom

Wanneer: 8 december tot 6 januari

Prijs: 4,50 euro toegang, 2,50 euro schaatshuur

Meer informatie

Friends on Ice in Ede

Net als vorig jaar organiseert Stichting Friends on Ice de ijsbaan op het Raadhuisplein in Ede. Van 8 december tot 19 januari. Elke maandagavond zijn er curlingwedstrijden, met veelal bedrijven die tegen elkaar de strijd aangaan. Iedereen kan zich hiervoor opgeven.

Waar: Raadhuisplein, Ede

Wanneer: 8 december tot 19 januari

Prijzen: 4,50 euro toegang, 4,50 euro schaatshuur

Meer informatie

Schaatsbaan Kerstmarkt Maastricht

Tijdens de kerstmarkt van Maastricht kun je ook schaatsen op de overdekte ijsbaan. Je kunt er op je gemak rondjes schaatsen of gewoon lekker mensen kijken. Kijk vanaf het wintercafé naar de kinderen op de aparte kinderschaatsbaan of doe een borrel in de naastgelegen winterlounge.

Waar: Vrijthof, Maastricht

Wanneer: 1 december tot 31 december

Prijs: 4,50 euro toegang, 4,50 euro schaatshuur

Meer informatie

Deze selectie van schaatsbanen is samengesteld door de redactie van NU.nl. Mis je nog een schaatsbaan? Voeg hem dan toe in een reactie.