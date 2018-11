Marco Borsato geeft in 2019 een tweede en derde concert in De Kuip in Rotterdam. De zanger heeft vrijdag twee extra concerten aangekondigd nadat het eerste optreden binnen enkele minuten uitverkocht was.

De verkoop van de extra concerten, die op 1 juni en 5 juni 2019 plaats zullen vinden, start vrijdag. Het concert op 29 mei is al uitverkocht.

Het optreden in mei is het tiende concert dat de Nederlandse zanger geeft in De Kuip. Met de aankondiging van het elfde concert breekt Borsato het record van The Rolling Stones, die in totaal tien keer in het stadion stonden.

Borsato, die dinsdag enkele verrassingsconcerten in Rotterdam gaf, zal het concert niet in zijn eentje dragen. Hij heeft laten weten dat hij uiteenlopende gasten wil uitnodigen.

"Ik ben de verbindende factor, maar ga gasten uitnodigen van nu. Zodat de kids ook aan hun trekken komen. Lil' Kleine, André Hazes, de mannen van DI-RECT. Überhip."