Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van winterwinkelen in Merwede tot de intocht van Sinterklaas. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Winterwinkelen - Merwede

Wie duurzame en creatieve cadeautjes wil kopen voor Kerst of Sinterklaas, kan zaterdag terecht in de wijk Merwede. In de creatieve broedplaatsen Kanaal30, Vechtclub XL, De Stadstuin en De Createur zijn meer dan vierhonderd ondernemers gevestigd. Zaterdag kun je overal binnenglippen en originele cadeautjes scoren. Er is daarnaast glühwein en lokaal gemaakte koffie, bier en eten.

Waar: creatieve broedplaatsen in Merwede

Wanneer: 17 november

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Landelijk Atelierweekend - hele stad

Dit weekend kan er zonder schroom gekeken worden naar het werk van Utrechtse kunstenaars in circa acht ateliers. Een mooie gelegenheid om eens rond te kijken en de kunstenaar vragen te stellen over zijn of haar werk. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij Martha Goedings, die een atelier midden in het Maximapark heeft.

Waar: overal in de stad

Wanneer: hele weekend

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Verzamelaarsjaarbeurs - Jaarbeurs

Of je nu van boeken, speelgoed, design of curiosa houdt; het is allemaal te vinden op de Verzamelaarsjaarbeurs. De organisatie heeft zichzelf gekroond tot "het grootste vintage-evenement van Europa". In vijf hallen zijn duizend verkopers aanwezig - gelukkig is alles geordend op thema. De Mega Platen & CD Beurs is ook onderdeel van het evenement.

Waar: de Jaarbeurs

Wanneer: hele weekend

Prijs: 12, 50 euro online, 14,00 euro aan de kassa

Meer informatie

Sinterklaasintocht - Ledig Erf, Weerdsluis, binnenstad

Sinterklaas komt dit jaar met heel veel toeters en bellen aan in de Domstad. Het thema van de intocht van de goedheiligman is muziek. Op bruggen en vanaf de kade wordt de Sint toegezongen door ruim 150 kinderen in koren, en natuurlijk kan iedereen meezingen. Er vaart ook een muziekduikboot mee in de optocht. Daarna trekt Sint op Amerigo door de binnenstad, waarna de tocht eindigt op het Domplein.

Waar: Ledig Erf, Weerdsluis, binnenstad

Wanneer: 18 november

Prijs: gratis

Meer informatie

Smartlappenfestival - diverse locaties

Van vrijdag tot en met zondag kan er weer ongeremd meegezongen worden met bekende en minder bekende smartlappen in heel veel Utrechtse cafés in, maar ook buiten het centrum. Tijdens het Smartlappenfestival staat het Nederlandstalige lied centraal. Met ontelbaar veel live optredens, polonaises, maar ook momenten van ontroering.

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: 16 tot en met 18 november

Prijs: gratis

Meer informatie

Weerwolven - Kargadoor

Wie heeft er nog nooit een potje Weerwolven gespeeld? De sensatie van dit spel is alleen te ervaren als je het zelf doet, met een goede groep. Sluit deze vrijdag aan bij een potje in de werfkelder van Kargadoor. De weerwolfkaart getrokken? Dan kun je op pad om stiekem je slag te slaan. Of moet je juist overleven als dorpsbewoner of onschuldig meisje?

Waar: cultureel podium Kargadoor

Wanneer: 16 november

Prijs: gratis, wel inschrijven

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.