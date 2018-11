Een rondleiding is een veelgebruikte manier om kennis te maken met een (on)bekende stad. Wie niet gewoon achter een gids wil aangelopen om wat feitjes te horen, heeft keuze uit een heleboel andere opties, want er worden een heleboel anders-dan-anderstours gegeven in Nederlandse steden. Een overzicht.

Tour met koptelefoons op - Leiden

Tijdens de Silent Disco City Tour in Leiden krijgen alle deelnemers een koptelefoon op, waarop ze muziek en informatie kunnen horen. De tour lijkt een beetje op een silent disco, omdat er ook veel gedanst wordt. Er is geen gids, maar een showmaster die van de rondleiding een feestje maakt en tegelijkertijd de geschiedenis van de 'Sleutelstad' laat zien.

Waar: Leiden

Prijs: 18 tot 20 euro per persoon

Meer informatie

Wandeling met broodjeaapverhalen - o.a. Dordrecht, Den Haag, Maastricht

Bij een Broodje Aap Wandeling hoor je geen feiten, maar vooral anekdotes uit de geschiedenis. Op plaatsen die in de stad bekend of juist onbekend zijn, hoor je luchtige verhalen over wat er in het verleden allemaal gebeurd is. Daarnaast maak je kennis met de cultuur van een stad; waarom lopen studenten niet onder de Dom door in Utrecht, en waar komt 'Haagse kak' vandaan?

Waar: Dordrecht, Den Haag, Maastricht, Utrecht en Leiden

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

Rondleiding door dakloze - Amsterdam

De gidsen van Amsterdam Underground zijn niet zomaar gidsen. Tijdens deze underground tour worden deelnemers door (voormalige) daklozen langs de rauwe kanten van de hoofdstad geleid. Ze vertellen soms heftige, waargebeurde verhalen en proberen met de wandelingen de vooroordelen over daklozen te bestrijden.

Waar: Amsterdam

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Tocht met sagen en legenden - heel Nederland

Hoe weet je wat waar is en wat niet? Een rondleiding van Storytrail maakt dat nog wat lastiger. Tijdens de tocht worden er sagen en legenden verteld. Dat is leuk voor wie in spannende verhalen geïnteresseerd is, maar ook voor wie wat wil leren over de stad. "Ons verleden bestaat niet uit steen of jaartallen, maar komt voort uit passie en drang van mensen", aldus de organisatie

Waar: heel Nederland

Prijs: vanaf 17 euro

Meer informatie

Tour over het water - Rotterdam

Tijdens een ritje in een knalgele bus door Rotterdam rijd je over gewone wegen en over waterwegen langs de mooiste plekjes. De bus kan zo het water in rijden en de Maas op varen, zodat je de havenstad vanaf het water kunt ervaren. De tour wordt gegeven door matrozen die geboren zijn in Rotterdam.

Waar: Rotterdam

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

Ritje in een paardentram - Deventer

De Hanzestad Deventer kent vele steegjes en monumenten. Voor een wel heel nostalgisch gevoel kun je een rondrit maken in een ouderwetse paardentram. In de negentiende eeuw was deze tram een van de belangrijkste vervoersmiddelen. In deze tour ga je terug in de tijd en ervaar je de stad vanuit het verleden.

Waar: Deventer

Prijs: 22,15 euro per persoon

Meer informatie

Alternatieve streetarttour - Amsterdam

In veel steden zijn straten, huizen en gebouwen versierd met streetart. In Amsterdam zijn zo veel van deze straatkunstwerken te vinden, dat er een stadstour omheen is bedacht. De gids geeft uitleg over verschillende kunstvormen en vertelt alles over de artiesten. Een van de tours gaat langs de grote muurschilderingen in Amsterdam-Zuidoost die in samenwerking met het stadsdeel tot stand zijn gekomen. Er zijn ook diverse streetarttours in andere steden te vinden.

Waar: Amsterdam

Prijs: tussen de 14 en 22 euro

Meer informatie

Onzinnige rondleiding - heel Nederland

Historische feitjes gemixt met onzinnige feitjes en veel lol; dat is de koldertocht. Voor wie het leven niet al te serieus neemt en graag wil lachen tijdens een stadsrondleiding, is dit een goede optie. De gids is een professionele acteur die de groep met veel grappen en grollen door de stad leidt.

Waar: heel Nederland

Prijs: ongeveer 16 euro per persoon

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete tour of heb je een goede tip voor een anders-dan-anders-tour? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.