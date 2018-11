Er is dit weekend weer van alles te doen in Amsterdam. Van speuren naar tweedehands schatten in de IJ-hallen tot schaatsen op het Museumplein.

Openingsfeest café-restaurant Veronicaschip – NDSM

Na de start met club Noorderling in het oude Veronicaschip, opent vrijdagavond officieel de keuken van het café-restaurant op het binnendek. Het menu bestaat uit vis, groenten, wijn en cocktails. Alles zo lokaal en duurzaam mogelijk. Tijdens de feestelijke opening kan genoten worden van muziek, welkomstcocktails en champagne.

Waar: NDSM-pier 1

Wanneer: vrijdag 16 november van 17.00 tot 23.00 uur

Toegang: gratis

Meer informatie

Moord in ARTIS – ARTIS

Met de luisterthriller Moord in ARTIS word je als bezoeker in het schemerduister dwars door de dierentuin geleid. Je volgt als bezoeker een telefoongesprek tussen een journalist en een stagiair die onderzoek doen naar onverklaarbare geluiden in het park. Maar dan verdwijnt de verslaggever spoorloos. Download vooraf de app en neem je eigen telefoon en oordopjes of koptelefoon mee.

Waar: Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: vrijdag 16 en zaterdag 17 november vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur

Toegang: 12,50 euro, studenten 4 euro op vrijdag

Meer informatie

IJ-Hallen – NDSM

Liefhebbers van tweedehands meubels, kleding, schoenen en andere spullen kunnen dit weekend weer los tijdens de vlooienmarkt in de IJ-hallen. Met zo’n 750 kramen is er voor iedereen wel wat te vinden tussen de tweedehands schatten.

Waar: NDSM-werf

Wanneer: zaterdag 16 en zondag 17 november van 09.00 tot 16.30 uur

Toegang: 5 euro

Meer informatie

Opening Ice Amsterdam – Museumplein

Komende zaterdag klinkt het startschot voor een nieuw seizoen van de schaatsbaan op het Museumplein. Bezoekers kunnen hier schaatsen op een 1.400 vierkante meter grote ijsbaan, een warme mok chocolademelk drinken of onder een replica van de Magere Brug doorschaatsen. Vanaf 16.00 uur gaat de feestelijke opening van start.

Waar: Museumplein

Wanneer: zaterdag 17 november om 16.00 uur

Toegang: schaatsentree en schaatshuur (2 uur) 13 euro

Meer informatie

Intocht Sinterklaas – Centrum

Beleef de tachtigste aankomst van Sinterklaas in Amsterdam. Rond 10.00 zal hij de stad binnenvaren om vervolgens met een parade de stad door te trekken over de grachten richting de Dam. Hier eindigt de optocht rond 13.30 uur waar samen met presentator Rik Hoogendoorn (Sesamstraat) een muzikale verrassing wacht.

Wanneer: zondag 18 november vanaf 10.00 uur

Waar: diverse locaties in het centrum

Toegang: gratis

Meer informatie en route

In My Backyard – Pacific Parc

Kom op zondag uit je bubbel en maak kennis met nieuwe Amsterdammers. De organisatie In My Backyard brengt vluchtelingen die hier sinds kort wonen in contact met ‘oude’ Amsterdammers. Er staan lange tafels waaraan gegeten kan worden en er is muziek van dj’s die Oosterse muziek draaien. Reserveren kan door jezelf op aanwezig te zetten via het Facebook-event.

Wanneer: zondag 18 november van 17.00 tot 01.00 uur

Waar: Polonceaukade 23 (Westergasterrein)

Toegang: maaltijd en drankjes tegen gereduceerde prijzen

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.