Concerten van populaire artiesten en bands zijn vaak razendsnel uitverkocht. Muse, Marco Borsato en Backstreet Boys komen naar Nederland voor een optreden. De kaartverkoop start vrijdag.

Muse - vrijdag 16 november, 10.00 uur

De Britse rockband Muse komt naar Nederland. Het drietal gaat op tour naar aanleiding van het nieuwe studioalbum, Simulation Theory. Het concert vindt plaats in het Goffertpark in Nijmegen, waar ruimte is voor 30.000 bezoekers. Het wordt niet de eerste keer dat de band in het Goffertpark staat, want acht jaar geleden trad het rocktrio in Nijmegen op voor ongeveer 50.000 mensen.

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 27 juni 2019

Prijs: vanaf 66,08 euro

Meer informatie en tickets

Marco Borsato - vrijdag 16 november, 10.00 uur

Voor de tiende keer staat Marco Borsato in De Kuip. Voor de zanger, bekend van hits als Rood, Ik leef niet meer voor jou en Afscheid nemen bestaat niet, is het concert in het stadion van Feyenoord een toetje na zijn Thuis-clubtour. André Hazes, Lil' Kleine en DI-RECT vergezellen hem in Rotterdam.

Waar: De Kuip, Rotterdam

Wanneer: 29 mei 2019

Prijs: vanaf 54,88 euro

Meer informatie en tickets

Backstreet Boys - vrijdag 16 november, 12.00 uur

De Backstreet Boys zijn terug. Dit jaar bestaat de Amerikaanse boyband 25 jaar en dat vieren de mannen met hun grootste arenatour in achttien jaar. Met 130 miljoen verkochte platen vormen de mannen samen de op een na grootste boyband ooit. In het voorjaar betreden ze het podium van de Ziggo Dome, waar ze oude hits als I Want It That Way, As Long As You Love Me en Everybody nieuw leven in zullen blazen.