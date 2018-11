Dit weekend zijn er weer veel dingen te doen in Rotterdam. Van de intocht van Sinterklaas tot Night of the Proms in Ahoy.

Sinterklaasintocht - Willemsplein

Sinterklaas en de Pieten arriveren zaterdag weer met de stoomboot in Nederland. Zij worden opgewacht op het Willemsplein, waar burgemeester Ahmed Aboutaleb hen zal ontvangen. Vanuit daar loopt de Sint naar het Pietenplein. Speciaal voor de intocht is er een Rotterdams lied geschreven: Het zwaailied.

Waar: Willemsplein, Rotterdam

Wanneer: 17 november, aanvang 12.30 uur

Prijs: Gratis toegang

Night of the Proms - Ahoy

Tijdens Night of the Proms treden jaarlijks internationale popartiesten op onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra. Gedurende de avond worden hits van vroeger en nu vertolkt. Dit jaar staan Seal, Milow, Al McKay, Petrit Çeku en Suzanne Vega op het programma.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 17 november, aanvang 18.30 uur

Prijs: Vanaf 42 euro

Kunsthallunicinaties Weekend - Kunsthal

Museum Kunsthal staat dit weekend in het teken van ruimte, beweging en licht. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen van een professor door de tentoonstelling Actie <-> Reactie: 100 jaar kinetische kunst, een show van Mindf*ck-presentator Victor Mids bijwonen en workshops volgen.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: 17 en 18 november

Prijs: Vanaf 9,50 euro

Invisible Life, 2000-2011 van kunstenaar Yayoi Kusama

The Night Shift - The Writer’s Guide

Altijd al een boek willen schrijven? De Night Shift is speciaal voor de literaire nachtuilen en uitstellers die een nacht lang willen werken aan hun toekomstige roman. Het evenement vindt plaats in ontmoetingsplek The Writer’s Guide (to the Galaxy), waar professionele schrijfdocenten en collega-schrijvers elkaar een duwtje in de rug geven.

Waar: Gouvernestraat 87B, Rotterdam

Wanneer: 17 november, aanvang 21.30 uur

Prijs: 20 euro

TSC Invites - The Suicide Club

The Suicide Club lanceert het nieuwe concept TSC Invites. Hier staat iedere keer een grote artiest centraal. Dit keer is dat Carista, een nieuwe dj die internationaal is doorgebroken en dit jaar al prijkte op affiches van Lowlands, Dekmantel en Into The Woods. Verwacht een nacht met funky soul-house van Carista, omlijst door een bijzondere entourage en open mindedness van de club zelf.

Wanneer: zaterdag 17 november

Waar: Stationsplein 45

Prijs: 15 euro

Festival 2018 - Rotterdamse Schouwburg

Op het Cross Comix Festival staat de strip als kunstvorm centraal. Het festival heeft een divers programma. Zo treedt zangeres Wende op, wiens album ‘verstript’ wordt door professionele tekenaars, interviewt journalist Joris Luyendijk de Amerikaanse striptekenaar Joe Sacco en houdt Pepijn Lanen een Japanse spelshow en borrel voor zijn eigen stripboek, getekend door Floor van het Nederend.

Waar: Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

Wanneer: 18 november, aanvang 15.00 uur

Prijs: Vanaf 27,50 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.