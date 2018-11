Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met Nederlandse popband De Dijk, het klassieke Pieces of Tomorrow Festival en neo-soulcollectief Jungle.

Parquet Courts - Paradiso

Wie van een potje springen houdt, kan terecht bij funky punkrockband Parquet Courts. De band uit New York maakt gemiddeld één plaat op EP per jaar, waar fans nooit van weten wat ze kunnen verwachten. De nieuwe plaat Wide Awake van het gelijknamige album werd een 3FM Megahit en is lastig om bij stil te blijven staan.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 14 november, aanvang 20.30 uur

Tickets: 19,86 euro

De Dijk - 013

Al meer dan dertig jaar staat de Nederlandstalige band De Dijk op het podium. De popband uit Amsterdam is bekend van hits als Als Ze Er Niet Is, Mag Het Licht Uit en Binnen Zonder Kloppen. Ook hebben de mannen de Edison Oeuvreprijs en de Popprijs in de wacht gesleept.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 15 november, aanvang 20.15 uur

Tickets: 30,10 euro

Pieces of Tomorrow Festival - TivoliVredenburg

Grootse en intieme klassieke muziek, maar dan in jeans en met een biertje in je hand. Tijdens Pieces of Tomorrow Festival is het mogelijk klassieke talenten van het Radio Filharmonisch Orkest tot Pynarello te bewonderen in de zalen van TivoliVredenburg. De dag wordt aan elkaar gepraat én afgesloten met een afterparty van DJ St. Paul.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 17 november, aanvang 19.00 uur

Tickets: 25 euro

Splendid - Effenaar

De zevenkoppige formatie Splendid staat garant voor een feestje op de dansvloer. De Haagse band serveert pop met verschillende invloeden van neo-soul en reggae en doet denken aan Chef'Special en Will and the People. In de Effenaar komt de band de boel op stelten zetten.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 17 november, aanvang 19.30 uur

Tickets: 16,50 euro

Super Sonic Jazz Festival

Fans van moderne jazz en kerken opgelet. Deze week is het tijd voor Super-Sonic Jazz Festival, een festival dat plaatsvindt in vijf verschillende kerken, waaronder muziektempel Paradiso. De focus van het festival ligt op de moderne, diverse uitvoering van jazz. Zo kan er zaterdag worden genoten van onder andere Joey Dosik, Yussef Dayes, Alfa Mist en meer.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 17 november, vanaf 18.30 uur

Tickets: 32,91 euro

Kim Wilde - TivoliVredenburg

Kim Wilde, geboren als Kim Smith, stond gedurende de jaren tachtig bekend als 'The Princess of Pop'. De Britse sleepte vijftien Top 40-hits binnen, waaronder Kids in America, haar versie van You Keep Me Hangin' On en Cambodia. De inmiddels 57-jarige popster staat op de dag voor haar verjaardag in TivoliVredenburg.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 17 november, aanvang 19.15 uur

Tickets: 45 euro

Night of the Proms - Ahoy

Tijdens Night of the Proms treden jaarlijks internationale popartiesten op onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra. Gedurende de avond worden hits van vroeger en nu vertolkt. Dit jaar staan Seal, Milow, Al McKay, Petrit Çeku en Suzanne Vega op het programma.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 17 november, aanvang 18.30 uur

Tickets: 42 euro

Nielson - Paard

Het is 2012 als Nielson meedoet aan tv-programma De Beste Singer-Songwriter. Met Beauty en The Brains had hij zijn eerste hit te pakken. Zes jaar later heeft Nielson zich ontwikkeld en zijn Nederpop tot een niveau hoger getild. Het voorprogramma wordt verzorgd door Teske, bekend van YouTube en haar gelijknamige blog.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 18 november, aanvang 15.30 uur

Tickets: 20 euro

Jungle - Doornroosje

Neo-soulcollectief Jungle bestaat uit Tom McFarland, Josh Lloyd-Watson en hun vijf bandleden. De Britse band staat bekend om haar laidback neo-soul met een hoge meerstemmigheid die direct uit de jaren zeventig lijkt te komen. Met hits als Busy Earnin’, Happy Man en Time maken de Britten er tijdens liveshows graag een groovy feestje van.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 20 november, aanvang 20.15 uur

Tickets: 24 euro

Bring Me The Horizon - AFAS Live, Amsterdam

Harde metal met invloeden van elektronische rock, dat is populaire metalcoreband Bring Me The Horizon. De groep stond twee jaar geleden in dezelfde hal, de toenmalige Heineken Music Hall. Met zijn nieuwe en tevens zesde album Amo betreedt Bring Me The Horizon onder leiding van frontman Oliver Sykes deze week het podium.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 20 november, aanvang 19.30 uur

Tickets: 39,60 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.