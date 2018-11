Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week met Nederlandse popband De Dijk, het klassieke Pieces of Tomorrow Festival en neo-soulcollectief Jungle.

Jungle - Doornroosje

Neo-soulcollectief Jungle bestaat uit Tom McFarland, Josh Lloyd-Watson en hun vijf bandleden. De Britse band staat bekend om haar laidback neo-soul met een hoge meerstemmigheid die direct uit de jaren zeventig lijkt te komen. Met hits als Busy Earnin’, Happy Man en Time maken de Britten er tijdens liveshows graag een groovy feestje van.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 20 november, aanvang 20.15 uur

Tickets: 24 euro

Bring Me The Horizon - AFAS Live, Amsterdam

Harde metal met invloeden van elektronische rock, dat is populaire metalcoreband Bring Me The Horizon. De groep stond twee jaar geleden in dezelfde hal, de toenmalige Heineken Music Hall. Met zijn nieuwe en tevens zesde album Amo betreedt Bring Me The Horizon onder leiding van frontman Oliver Sykes deze week het podium.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 20 november, aanvang 19.30 uur

Tickets: 39,60 euro

