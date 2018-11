De donkere najaarsdagen zijn definitief aangebroken. Komend weekend maakt Glow Eindhoven gebruik van die duisternis met metershoge en kleurrijke lichtkunstwerken die de stad in een mysterieus licht zetten. Ook op andere plaatsen in Nederland vinden deze maanden lichtfestivals plaats.

Glow Eindhoven

Geen betere plaats voor een lichtfestival dan Eindhoven, waar Philips sinds 1891 gloeilampen produceert. Komend weekend begint de dertiende editie van GLOW. De lichtkunstwerken zijn er voorzien van de nieuwste technologische snufjes. Zo reageert het vierzitsbankje Vena Lumen met lichtpatronen en kleuren op het ritme van je hartslag en verlicht de Finse kunstenaar Kari Kola een enorm hotel met intense, diepblauwe stralen die van 20 kilometer afstand te zien zijn.

Waar: binnenstad Eindhoven

Wanneer: 10 november tot en met 17 november

Prijs: gratis

Scheveningen Light Walk

De technologie van de lichtkunstwerken van de Scheveningen Light Walk is een stuk laagdrempeliger, maar daardoor niet minder betoverend. Wandelaars lopen in de duisternis door de duinen, over het strand en door typisch Scheveningse gebouwen als de Pier. Langs de route worden ze verrast door bijvoorbeeld een kudde met ledlampjes behangen schapen en verlichte boten in de jachthaven. Een groot deel van de lichtkunstwerken wordt gemaakt door inwoners van Scheveningen zelf. Bezoekers kunnen kiezen uit een wandeling van 7,5 kilometer, 12,5 kilometer of 18,5 kilometer.

Waar: Strandweg 150-154, Scheveningen

Wanneer: 8 december

Prijs: 22,50 euro voor de kortste afstand

Amsterdam Light Festival

De kunstwerken die te zien zijn op het Amsterdam Light Festival zijn specifiek voor die stad gemaakt. Het thema van deze zevende editie is The medium is the message. Meer dan zeshonderd kunstenaars stuurden hun idee voor een kunstproject in, waaruit er uiteindelijk dertig zijn gekozen. De kunstwerken zijn lopend, fietsend of per boot te bezichtigen.

Waar: binnenstad Amsterdam

Wanneer: 29 november tot en met 20 januari 2019

Prijs: Gratis

Fjoertoer Egmond

Bij de Fjoertoer gaat het in de eerste plaats om de wandeltocht en in de tweede plaats om de lichtshows en vuurkunsten op de route. Het is een landelijke wandeling door de bossen en over het strand. Alle deelnemers krijgen een petje met een ledlamp erop om te kunnen zien waar ze lopen. De organisatie laat expres weinig los over de lichtkunst op de route, zodat het voor de wandelaars een verrassing blijft.

Waar: Zeeweg 52, Egmond aan Zee

Wanneer: 24 november

Prijs: 19 euro voor de kortste afstand

China Lights Festival

Geïnspireerd door de vieringen van het Chinees Nieuwjaar besloot Ouwehands Dierenpark ook een Oosters lichtfestival te organiseren. Het park verruimt twee maanden lang de openingstijden voor dit festival met metershoge verlichte draken, wenslampionnen en bewegende beelden. Tientallen Chinese kunstenaars werkten aan de kunstwerken mee om ze zo authentiek mogelijk te maken.

Waar: Grebbeweg 111, Rhenen

Wanneer: 30 november tot en met 6 januari 2019

Prijs: 17,50 euro

